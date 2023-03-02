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Наумец: Надеюсь, скоро мы получим возможность сыграть в Харькове

Премьер-лига
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Новоиспеченный полузащитник "Металлиста" - о своем переходе

Наумец: Надеюсь, скоро мы получим возможность сыграть в Харькове

Фото: metalist.ua

Новина українською

Новичок "Металлиста" Владислав Наумец поделился впечатлениями от перехода в харьковский клуб.

— Владислав, поздравляем тебя в "Металлисте". Как встретили в новой команде?

— Спасибо! Все очень хорошо, коллектив дружеский и приветливый. Некоторых ребят знаю лично, это всегда помогает влиться в новый коллектив.

— Как возник вариант с переходом в "Металлист"?

— У меня было несколько вариантов продолжения карьеры, но наиболее привлекательным было предложение "Металлиста". Накануне возвращения команды со сборов я приехал в Ужгород и сразу приступил к тренировкам. Уже здесь убедился, что клуб провел хорошую работу по усилению состава.

—В отличие от того же "Черноморца", "Металлист" пока не имеет возможности играть на родном стадионе. Для тебя это важно?

— Мы все с пониманием относимся к этой ситуации. Главное, несмотря на все препятствия, выходить на каждый матч и выкладываться на 100 процентов. Хотя я очень хотел бы как можно раньше сыграть в Харькове, ведь "Металлист" известен своими пылкими болельщиками. Надеюсь, скоро мы получим такую возможность, – рассказал Наумец.

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В статье: Владислав Наумец Металлист (Харьков)
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Источник:
fcmetalist.com.ua

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