Металлист подписал двух хавбеков - украинца и бразильца

" Металлист " усилился двумя полузащитниками.

Харьковский клуб на своем официальном сайте объявил о подписании 23-летнего украинца Александра Наумца.

Также харьковчане заявили на УПЛ, хоть еще и не объявили официально, 22-летнего бразильского полузащитника Самуэля.

Наумец будет играть в харьковской команде под 10-м номером, Самуэль – под 28-м.

Украинец – воспитанник "Полесья", "Зари" и "Динамо". В киевском клубе и начал свою профессиональную карьеру. Также поиграл в греческой "Яннине", а первую часть сезона провел в "Черноморце", где в 13 матчах отдал 1 ассист.