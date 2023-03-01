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Металлист подписал двух хавбеков - украинца и бразильца
Харьковчане также усилились
fcmetalist.com.ua
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Харьковский клуб на своем официальном сайте объявил о подписании 23-летнего украинца Александра Наумца.
Также харьковчане заявили на УПЛ, хоть еще и не объявили официально, 22-летнего бразильского полузащитника Самуэля.
Наумец будет играть в харьковской команде под 10-м номером, Самуэль – под 28-м.
Украинец – воспитанник "Полесья", "Зари" и "Динамо". В киевском клубе и начал свою профессиональную карьеру. Также поиграл в греческой "Яннине", а первую часть сезона провел в "Черноморце", где в 13 матчах отдал 1 ассист.
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