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Металлист подписал украинца и легионера

Премьер-лига
(2 голосов)

Харьковчане заявились на второй круг УПЛ

Металлист подписал украинца и легионера

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Металлист" обновил заявку команды на вторую часть сезона Украинской Премьер-лиги. Зимний заявочный период в УПЛ завершится сегодня, 1 марта.

Харьковчане внесли по списку А сразу троих футболистов. Это голкипер Даниил Ермолов, полузащитник Богдан Бойчук и защитник Пати Малумандсоко. О трансфере Ермолова мы уже писали ранее.

Бойчук и Малумандсоко находились в расположении клуба на сборах в Турции и принимали участие в его товарищеских поединках. Переходы состоялись на правах свободного агента.

Последним клубом Бойчука был "Рух", контракт с которым он расторг этой зимой по взаимному согласию сторон. 22-летний Малумандсоко выступал за греческий "Аполлон Понту".

Согласно данным Transfermarkt, соглашение украинца рассчитано до конца нынешнего сезона, француза - до 30 июня 2024 года.

5 марта "Металлист" сыграет первый в этом году официальный матч – в УПЛ против "Руха".

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В статье: Богдан Бойчук Металлист (Харьков)
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Источник:
УПЛ

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