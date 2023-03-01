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Металлист подписал украинца и легионера
Харьковчане заявились на второй круг УПЛ
Фото: ФК Рух
"Металлист" обновил заявку команды на вторую часть сезона Украинской Премьер-лиги. Зимний заявочный период в УПЛ завершится сегодня, 1 марта.
Харьковчане внесли по списку А сразу троих футболистов. Это голкипер Даниил Ермолов, полузащитник Богдан Бойчук и защитник Пати Малумандсоко. О трансфере Ермолова мы уже писали ранее.
Бойчук и Малумандсоко находились в расположении клуба на сборах в Турции и принимали участие в его товарищеских поединках. Переходы состоялись на правах свободного агента.
Последним клубом Бойчука был "Рух", контракт с которым он расторг этой зимой по взаимному согласию сторон. 22-летний Малумандсоко выступал за греческий "Аполлон Понту".
Согласно данным Transfermarkt, соглашение украинца рассчитано до конца нынешнего сезона, француза - до 30 июня 2024 года.
5 марта "Металлист" сыграет первый в этом году официальный матч – в УПЛ против "Руха".
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