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Рух объявил об уходе атакующего полузащитника

Премьер-лига
(1 голосов)

Богдан Бойчук покинул команду

Рух объявил об уходе атакующего полузащитника

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Рух" и атакующий полузащитник Богдан Бойчук прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон, сообщает пресс-служба "желто-черных".

В течение четырех лет игрок защищал цвета львовского клуба. За этот период Бойчук провел в составе "руховцев" во всех турнирах 79 игр, забил 4 гола: в Украинской Премьер-лиге – 49 матчей, 1 гол, в Первой лиге – 27 матчей, 3 гола, в Кубке Украины – 3 встречи.

Уроженец Херсона и воспитанник академий донецкого "Олимпика" и харьковского "Металлиста" с февраля 2019 года связал себя со львовским "Рухом" и сразу стал одним из любимцев болельщиков "желто-черных".

"Рух" поблагодарил Богдана за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

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В статье: Рух (Львов) Богдан Бойчук
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Источник:
fcrukh.com

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