Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух объявил об уходе атакующего полузащитника
Богдан Бойчук покинул команду
Фото: ФК Рух
"Рух" и атакующий полузащитник Богдан Бойчук прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон, сообщает пресс-служба "желто-черных".
В течение четырех лет игрок защищал цвета львовского клуба. За этот период Бойчук провел в составе "руховцев" во всех турнирах 79 игр, забил 4 гола: в Украинской Премьер-лиге – 49 матчей, 1 гол, в Первой лиге – 27 матчей, 3 гола, в Кубке Украины – 3 встречи.
Уроженец Херсона и воспитанник академий донецкого "Олимпика" и харьковского "Металлиста" с февраля 2019 года связал себя со львовским "Рухом" и сразу стал одним из любимцев болельщиков "желто-черных".
"Рух" поблагодарил Богдана за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей карьере.
Популярное сейчас
- Диссидент и ученый. Кто такой Григорий Степанец, оставивший в наследство Залужному миллион долларов
- Экс-форвард Динамо Кулач официально перебрался в новый клуб
- Милан и Динамо разгромлены, Шахтер начал еще одни переговоры с англичанами. Главные новости за 24 января
- Палкин заявил о готовности Шахтера вернуть одного из легионеров
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО