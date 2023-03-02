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Заря подписала лучшего форварда Шахтера U-19 и игрока Ворсклы U-19
Луганчане оформили еще два перехода
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Луганская "Заря" объявила о подписании двух молодых игроков. Речь идет о 19-летних футболистах: защитник Виталий Мороховец и нападающий Владислав Погорелый.
Оба игрока заявлены по списку Б на официальном сайте УПЛ.
Последним клубом Мороховца была полтавская "Ворскла" U-19. Играет на позиции центрального защитника. Погорелый выступал в юношеском составе донецкого "Шахтера" U-19. Сейчас он лучший бомбардир юношеского первенства Украины, забив 16 мячей в 14 матчах.
Напомним, ранее "Заря" объявила о переходе защитника киевского "Динамо".
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