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Заря подписала лучшего форварда Шахтера U-19 и игрока Ворсклы U-19

Премьер-лига
(2 голосов)

Луганчане оформили еще два перехода

Заря подписала лучшего форварда Шахтера U-19 и игрока Ворсклы U-19

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Луганская "Заря" объявила о подписании двух молодых игроков. Речь идет о 19-летних футболистах: защитник Виталий Мороховец и нападающий Владислав Погорелый.

Оба игрока заявлены по списку Б на официальном сайте УПЛ.

Последним клубом Мороховца была полтавская "Ворскла" U-19. Играет на позиции центрального защитника. Погорелый выступал в юношеском составе донецкого "Шахтера" U-19. Сейчас он лучший бомбардир юношеского первенства Украины, забив 16 мячей в 14 матчах.

Напомним, ранее "Заря" объявила о переходе защитника киевского "Динамо".

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В статье: Заря (Луганск) Ворскла U-19 (Полтава) Заря U-19 (Луганск) Шахтер U19 (Донецк)
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Источник:
zarya-lugansk.com

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