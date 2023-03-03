По чью душу в Динамо пришел Рамадан, Шахтер купил нового Хвичу? Влог Роберто Моралеса

Известный комментатор Роберто Моралес в своей влог на канале UA-Футбол подытоживает футбольную рабочую неделю, во время которой в Украине закрылось трансферное окно (Динамо и Шахтер на флажке объявили о новых покупках), возобновился сезон матчем команды нового тренера сборной Украины, в Англии встретились Миколенко и Зинченко, а в Испании состоялось очередное Эль Классико.

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