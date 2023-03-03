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По чью душу в Динамо пришел Рамадан, Шахтер купил нового Хвичу? Влог Роберто Моралеса
Много внимания Руслану Ротаню и Эль Класико
Известный комментатор Роберто Моралес в своей влог на канале UA-Футбол подытоживает футбольную рабочую неделю, во время которой в Украине закрылось трансферное окно (Динамо и Шахтер на флажке объявили о новых покупках), возобновился сезон матчем команды нового тренера сборной Украины, в Англии встретились Миколенко и Зинченко, а в Испании состоялось очередное Эль Классико.
В этом выпуске:
- 00:20 – Эль Классико: Хави перетасовал защиту и это сработало
- 03:36 – Окно в Украине закрылось, кто такой Рамадани
- 05:17 – Шахтер подписал игрока из Таджикистана, вдруг он как Хвича Кварацхелия
- 07:10 – Сильный трансфер Зари
- 07:50 – Подлепенец в Днепре-1 – зачем?
- 08:46 – УПЛ вернулась: повышенное внимание к Ротаню
- 10:23 – Встреча Зинченко и Миколенко, Саша впечатляет
- 11:51 – Соломон зажигает в АПЛ, ФИФА подсунула большую свинью Шахтеру.
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