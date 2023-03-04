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Бобко: Самым тяжелым соперником, против которого я играл, был ПСВ с Депаем
Голландская команда смогла "понервничать" "Черноморец" в матче Лиги Европы
Фото: fckarpaty.org.ua
Экс-полузащитник "Черноморца" Иван Бобко дал комментарий о своем опыте выступлений в еврокубках.
– Тебя можно считать легендой "Черноморца", ведь за моряков ты провел более ста матчей и был одним из лидеров команды. Какой поединок тебе запомнился больше всего?
– Когда мы играли в Лиге Европы. В частности, выездной матч против "Црвены Звезды". Мы тогда сыграли 0:0, а на стадионе присутствовало 50 тысяч болельщиков. Даже были мурашки по телу от этой встречи. Также помню игру против ПСВ, когда мы их обыграли на выезде 1:0 и прошли в следующий раунд Лиги Европы.
В чемпионате Украины помню победы над "Динамо". Есть немало матчей, действительно запомнившихся на всю жизнь. В полуфинале Кубка Украины мы играли против "Днепра", одержали победу и вышли в финал.
Атмосфера еврокубковых матчей – просто супер. Болельщики устраивали шоу на трибунах. Мы играли против соперников топ-уровня.
Труднее всего было играть против ПСВ. В их составе были молодые ребята, но хорошего класса. Мемфис Депай еще играл за них и считался лидером команды. Было видно, что это топовый футболист, – сказал Бобко.
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