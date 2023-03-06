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В два касания - принял и слета забил. ВИДЕО красивого гола Львова в ворота Миная

Премьер-лига
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Артур Ременяк может забрать приз за лучший гол тура

В два касания - принял и слета забил. ВИДЕО красивого гола Львова в ворота Миная

фото - УПЛ

Новина українською

16-й тур украинской Премьер-лиги завершил матч между "Львовом" и "Минаем". Гости больше атаковали, но свои моменты смогли реализовать хозяева. На 77-й минуте вышедший на замену Ременяк получил пас от Беляева – технично принял мяч и сразу пробил слета под стойку. Для Артура это второй гол в текущем чемпионате.

Победа позволила "Львову" сократить отставание от предпоследней команды, которой является "Минай", до двух очков.

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В статье: ФК Львов лучшие голы
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