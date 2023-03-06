В два касания - принял и слета забил. ВИДЕО красивого гола Львова в ворота Миная

16-й тур украинской Премьер-лиги завершил матч между "Львовом" и "Минаем". Гости больше атаковали, но свои моменты смогли реализовать хозяева. На 77-й минуте вышедший на замену Ременяк получил пас от Беляева – технично принял мяч и сразу пробил слета под стойку. Для Артура это второй гол в текущем чемпионате.

Победа позволила "Львову" сократить отставание от предпоследней команды, которой является "Минай", до двух очков.