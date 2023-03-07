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Вице-президент Черноморца - о финансировании клуба: Ребята не худенькие, едят хорошо. Экипировка есть

Премьер-лига
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В клубе сделали ставку на воспитание игроков

Вице-президент Черноморца - о финансировании клуба: Ребята не худенькие, едят хорошо. Экипировка есть

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
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Вице-президент "Черноморца" Владимир Генинсон прокомментировал информацию о тяжелом финансовом положении одесского клуба. По словам функционера, клуб усилил две юношеские команды, но в будущем эти игроки станут звездами основного состава.

"Лучший ответ: сегодня, 4 марта, когда записывается интервью, мы находимся в Ровно, выходим на первый матч украинской Премьер-лиги. Выездной. С восемью новыми футболистами, которые к нам присоединились. Сделали одну из самых правильных вещей, которые мы, как футбольный клуб, могли сделать этой зимой: очень сильно усилили U17 и U19. У нас появились звездочки, на которых можно ставить акценты, и в будущем это будут звезды "Черноморца".

Ребята не худенькие, едят хорошо. Экипировка есть", - сказал Генинсон.

Напомним, что в декабре суд отправил в СИЗО ключевого инвестора Черноморца Бориса Кауфмана и определил сумму залога. Впоследствии залог в размере 129 млн грн был внесен. Бизнесмена, а также экснардепа Александра Грановского и Константина Евфремова НАБУ и САП задержали по подозрению в создании преступной организации и совершении коррупционных преступлений в Одессе.

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В статье: Черноморец (Одесса) Владимир Генинсон
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