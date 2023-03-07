Вице-президент Черноморца - о финансировании клуба: Ребята не худенькие, едят хорошо. Экипировка есть

Вице-президент "Черноморца" Владимир Генинсон прокомментировал информацию о тяжелом финансовом положении одесского клуба. По словам функционера, клуб усилил две юношеские команды, но в будущем эти игроки станут звездами основного состава.

"Лучший ответ: сегодня, 4 марта, когда записывается интервью, мы находимся в Ровно, выходим на первый матч украинской Премьер-лиги. Выездной. С восемью новыми футболистами, которые к нам присоединились. Сделали одну из самых правильных вещей, которые мы, как футбольный клуб, могли сделать этой зимой: очень сильно усилили U17 и U19. У нас появились звездочки, на которых можно ставить акценты, и в будущем это будут звезды "Черноморца". Ребята не худенькие, едят хорошо. Экипировка есть", - сказал Генинсон.