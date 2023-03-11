Воробей: В любом физическом состоянии Ракицкий будет бороться за команду, за нашу страну

Бывший украинский нападающий Андрей Воробей прокомментировал вклад Ярослава Ракицкого в победу над "Фейеноордом":

“ — Все знают, что Ярослав – опытный мастер, боец на футбольном поле. В любом физическом состоянии он будет бороться за себя, команду, нашу страну. Ракицкий носит характер, имеет внутренний стержень.

Матч в Варшаве это еще раз доказал. И речь не о забитом мяче. Он действовал очень хладнокровно, спокойно начинал атаки. Опыт Ракицкого и Степаненко был очень важен для "Шахтера" в этот вечер.

— Такого гола, который забил Ракицкий, мы такого еще не видели.

— Что-то подобное уже видел в своей футбольной истории. После подачи от углового флажка Ярослав сложился, мяч попал ему то ли в спину, то ли в копчик. Такой гол можно забить один раз в миллион попыток”, - сказал Воробей.