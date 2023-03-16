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Луческу - о сложностях трансферной кампании: У Динамо не так много денег. У Шахтера еще есть финансы
Приходят игроки уровнем ниже от тех, которые есть в распоряжении тренера киевлян
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Главный тренер "
"Мы даже не знаем, где играем, матчи без зрителей. 10-11 часов автобусом из одной стороны в другую. УПЛ проводится в 4 городах, а Украина огромная. Я играл с "Днепром-1" в Ужгороде, 800 километров преодолевали в течение 13 часов ночью. Это совсем непросто.
Легионеры больше не приезжают, за небольшие деньги уровнем ниже от тех, которые у меня есть. За последний год мы потеряли 11 футболистов, но некоторые очень хорошо выступили в Англии, Испании, Греции.
Я делаю то, что умею лучше всего – развил 7-8 молодых игроков, много работал с ними на тренировках. Они еще не готовы играть в основе, но трое уже находятся в команде.
Мы должны пройти через эти моменты, не потеряв имиджа на международном уровне и даже внутри страны. Стало сложнее, денег тоже не так много.
У "Шахтера" еще есть финансы. Они привозят украинских игроков, которые играли в Европе, многие имеют опыт выступлений в сильных чемпионатах", — сказал Луческу.
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