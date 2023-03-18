  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Исенко: Списались с Бражко после матча и все обсудили. Ничего страшного
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Исенко: Списались с Бражко после матча и все обсудили. Ничего страшного

Премьер-лига
(1 голосов)

Игроки нашли общий язык после неприятного момента в прошлом матче

Исенко: Списались с Бражко после матча и все обсудили. Ничего страшного

Новина українською

Вратарь "Ворсклы" Павел Исенко рассказал об инциденте с полузащитником "Зари" Владимиром Бражко, когда тот реализовал пенальти и кричал в сторону голкипера.

– Павел, футбольные болельщики не видели вас практически 2,5 года в матчах на самом высоком уровне? Почему так произошло?

– В "Ворскле" был сильный вратарь Дмитрий Ризнык, поэтому доверие от тренерского штаба было к нему. Я работал все это время и выполнял свою работу. Однако Дима – очень хороший голкипер.

- Вы вернулись в очень эмоциональном матче с "Зарей", где команда уступила в компенсированное время после пропущенного пенальти. Что за спор возник между вами и Владимиром Бражко после гола?

– Футбол – это эмоциональная игра, поэтому футболисты иногда ссорятся. Перед тем, как Владимир пробивал пенальти, я пытался на него психологически давить словесно. Мы с Владимиром потом списались после игры и обсудили этот момент. Ничего страшного.

– Следующая ваша игра получилась не менее эмоциональной. В матче с "Вересом" вам удалось отбить сразу два пенальти в компенсированное время. После игры были больше удовлетворены личным достижением или огорчены командным результатом?

– Я считаю, что команда сыграла нормально. В первом тайме у нас было преимущество. Во второй половине игры мы сначала пропустили курьезный гол, а потом нас поймали на контратаке. Мы всеми силами пытались отыграться.

Эмоций после матча не последовало. Досадно, что мы снова потеряли очки. Все футболисты благодарили меня за два отраженных пенальти, но особой радости не испытывал, – ответил Исенко.

По теме
yellow-arrow
Встреча двух худших атак УПЛ. Текстовая трансляция матча Львов – Кривбасс
yellow-arrow
Минай U11 на международном турнире победил сверстников из Ювентуса
yellow-arrow
Заруба за Лигу чемпионов. Текстовая трансляция матча Динамо - Заря
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Владимир Бражко Павел Исенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде