Луческу провел 100-й матч во главе Динамо. Он седьмой тренер, кому это удалось при Независимости

Матч 19-го тура чемпионата Украины против "Львова" стал для главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу 100-м во главе киевлян во всех турнирах. Об этом сообщается на официальном сайте чемпионата Украины.

Впервые он работал на тренерском мостике "бело-синих" 21 августа 2020 года в матче УПЛ против "Олимпика". С тех пор в чемпионате Украины "Динамо" под руководством Луческу провело 63 матча. Еще 31 поединок был в еврокубках, четыре в Кубке Украины и два в Суперкубке.

Румынский специалист стал седьмым тренером в истории киевлян, кому удалось добиться такой отметки.

Вместе с "Динамо" за 2,5 года Луческу завоевал три трофея: по одному чемпионству, Кубку и Суперкубку Украины.

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