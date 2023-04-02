  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луческу провел 100-й матч во главе Динамо. Он седьмой тренер, кому это удалось при Независимости
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу провел 100-й матч во главе Динамо. Он седьмой тренер, кому это удалось при Независимости

Премьер-лига
(1 голосов)

Возглавляет рейтинг Валерий Лобановский

Луческу провел 100-й матч во главе Динамо. Он седьмой тренер, кому это удалось при Независимости

Фото: Олександр Приходько

Новина українською

Матч 19-го тура чемпионата Украины против "Львова" стал для главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу 100-м во главе киевлян во всех турнирах. Об этом сообщается на официальном сайте чемпионата Украины.

Впервые он работал на тренерском мостике "бело-синих" 21 августа 2020 года в матче УПЛ против "Олимпика". С тех пор в чемпионате Украины "Динамо" под руководством Луческу провело 63 матча. Еще 31 поединок был в еврокубках, четыре в Кубке Украины и два в Суперкубке.

Румынский специалист стал седьмым тренером в истории киевлян, кому удалось добиться такой отметки.

Вместе с "Динамо" за 2,5 года Луческу завоевал три трофея: по одному чемпионству, Кубку и Суперкубку Украины.

Все тренеры «Динамо» с наибольшим количеством игр во всех турнирах (1992 – 02.04.2023)

Игры

Тренер

ЧУ

ЕК

КУ

СК

Баланс всех игр

Мячи

237

Валерий Лобановский

152

58

27

0

+170=39-28

549-166

163

Йожеф Сабо

117

25

21

0

+111=29-23

311-109

147

Алексей Михайличенко

98

27

21

1

+95=25-27

304-121

145

Юрий Семин

92

39

12

2

+98=24-23

283-113

136

Сергей Ребров

88

26

19

3

+91=22-23

281-102

105

Александр Хацкевич

66

30

6

3

+63=25-17

184-95

100

Мирча Луческу

63

31

4

2

+56=17-26

164-93
По теме
yellow-arrow
Хет-трик от Довбика. Видео голов матча Металлист 1925 – Днепр-1 0:3
yellow-arrow
У Буяльского почти нет шансов. Довбык увеличил в отрыв в бомбардирской гонке УПЛ, сделав хет-трик в ворота Металлиста-1925
yellow-arrow
Григорий Козловский и Игорь Суркис вместе смотрели матч Львов – Динамо на трибунах – ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Валерий Лобановский Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде