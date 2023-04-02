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Луческу провел 100-й матч во главе Динамо. Он седьмой тренер, кому это удалось при Независимости
Возглавляет рейтинг Валерий Лобановский
Фото: Олександр Приходько
Матч 19-го тура чемпионата Украины против "Львова" стал для главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу 100-м во главе киевлян во всех турнирах. Об этом сообщается на официальном сайте чемпионата Украины.
Впервые он работал на тренерском мостике "бело-синих" 21 августа 2020 года в матче УПЛ против "Олимпика". С тех пор в чемпионате Украины "Динамо" под руководством Луческу провело 63 матча. Еще 31 поединок был в еврокубках, четыре в Кубке Украины и два в Суперкубке.
Румынский специалист стал седьмым тренером в истории киевлян, кому удалось добиться такой отметки.
Вместе с "Динамо" за 2,5 года Луческу завоевал три трофея: по одному чемпионству, Кубку и Суперкубку Украины.
Все тренеры «Динамо» с наибольшим количеством игр во всех турнирах (1992 – 02.04.2023)
|
Игры
|
Тренер
|
ЧУ
|
ЕК
|
КУ
|
СК
|
Баланс всех игр
|
Мячи
|
237
|
Валерий Лобановский
|
152
|
58
|
27
|
0
|
+170=39-28
|
549-166
|
163
|
Йожеф Сабо
|
117
|
25
|
21
|
0
|
+111=29-23
|
311-109
|
147
|
Алексей Михайличенко
|
98
|
27
|
21
|
1
|
+95=25-27
|
304-121
|
145
|
Юрий Семин
|
92
|
39
|
12
|
2
|
+98=24-23
|
283-113
|
136
|
Сергей Ребров
|
88
|
26
|
19
|
3
|
+91=22-23
|
281-102
|
105
|
Александр Хацкевич
|
66
|
30
|
6
|
3
|
+63=25-17
|
184-95
|
100
|
Мирча Луческу
|
63
|
31
|
4
|
2
|
+56=17-26
|
164-93
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