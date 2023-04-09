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Дахновский – о драке в команде: Уже не впервые перед матчем с Рухом в СМИ появляются ложные слухи о Вересе

Премьер-лига
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Уверяет, что это все выдумки

Дахновский – о драке в команде: Уже не впервые перед матчем с Рухом в СМИ появляются ложные слухи о Вересе

Фото: ФК Верес

Новина українською

Полузащитник "Вереса" Виталий Дахновский прокомментировал слухи о драке, которые распространили львовское издание "Спортивка":

“Такого не было. Это полная чушь и бред. Уже не впервые именно перед матчами “Вереса” с “Рухом” в СМИ появляются какие-то ложные слухи о нашей команде”, - сказал Дахновский в комментарии УФ.

Ранее "Спортивка" сообщала о том, что на одной из тренировок Дахновский и Геннадий Пасич подрались. Издание отмечало, что это был не просто конфликт.

Вчерашний матч "Вереса" с "Рухом" во Львове завершился со счетом 0:0. Дахновский и Пасич сыграли 90 минут на одном фланге: первый – в атаке, второй – в обороне.

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В статье: Верес (Ровно) Геннадий Пасич Виталий Дахновский
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