Дахновский – о драке в команде: Уже не впервые перед матчем с Рухом в СМИ появляются ложные слухи о Вересе

Полузащитник "Вереса" Виталий Дахновский прокомментировал слухи о драке, которые распространили львовское издание "Спортивка":

“Такого не было. Это полная чушь и бред. Уже не впервые именно перед матчами “Вереса” с “Рухом” в СМИ появляются какие-то ложные слухи о нашей команде”, - сказал Дахновский в комментарии УФ.

Ранее "Спортивка" сообщала о том, что на одной из тренировок Дахновский и Геннадий Пасич подрались. Издание отмечало, что это был не просто конфликт.

Вчерашний матч "Вереса" с "Рухом" во Львове завершился со счетом 0:0. Дахновский и Пасич сыграли 90 минут на одном фланге: первый – в атаке, второй – в обороне.