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Шахтер близок к подписанию 19-летнего опорника из Эквадора
Интересный вектор горняков
фото из свободных источников
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Как заявил один из директоров эквадорского клуба Эстебан пас, "переговоры идут полным ходом, и о трансфере может быть объявлено в ближайшие дни".
Кастильо сейчас играет за молодежную команду "ЛДУ Кито", а со сборной Эквадора U-20 недавно финишировал на четвертом месте на чемпионате Южной Америки среди молодежных команд.
Напомним, что этой зимой "горняки" уже подписали венесуэльца -
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