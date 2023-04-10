Шахтер близок к подписанию 19-летнего опорника из Эквадора

" Шахтер " близок к покупке 19-летнего опорного полузащитника "ЛДУ Кито", и сборной Эквадора U-20 Дениля Кастильо.

Как заявил один из директоров эквадорского клуба Эстебан пас, "переговоры идут полным ходом, и о трансфере может быть объявлено в ближайшие дни".

Кастильо сейчас играет за молодежную команду "ЛДУ Кито", а со сборной Эквадора U-20 недавно финишировал на четвертом месте на чемпионате Южной Америки среди молодежных команд.