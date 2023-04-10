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Шахтер близок к подписанию 19-летнего опорника из Эквадора

Премьер-лига
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(2 голосов)

Интересный вектор горняков

Шахтер близок к подписанию 19-летнего опорника из Эквадора

фото из свободных источников

Новина українською

"Шахтер" близок к покупке 19-летнего опорного полузащитника "ЛДУ Кито", и сборной Эквадора U-20 Дениля Кастильо.

Как заявил один из директоров эквадорского клуба Эстебан пас, "переговоры идут полным ходом, и о трансфере может быть объявлено в ближайшие дни".

Кастильо сейчас играет за молодежную команду "ЛДУ Кито", а со сборной Эквадора U-20 недавно финишировал на четвертом месте на чемпионате Южной Америки среди молодежных команд.

Напомним, что этой зимой "горняки" уже подписали венесуэльца - Кевина Келси, который также принимал участие в чемпионате Южной Америки среди молодежных команд.

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В статье: Шахтер (Донецк) ЛДУ Кито (Эквадор)
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Источник:
Studio Fútbol

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Комментарии (1)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
10.04.2023 в 21:41
Якась дурка. У вас Венесуела і Еквадор вже об'єдналися?
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