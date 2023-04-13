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Василий Кравец интересен клубу УПЛ, который в следующем сезоне может сыграть в ЛЧ
Сейчас он защищает цвета "Ворсклы"
Фото: ФК Ворскла
Защитник "Ворсклы" Василий Кравец попал в сферу интересов одного из украинских клубов, сообщает Sport Arena.
Источник не называет клуб, но при этом утверждает, что этот коллектив в следующем сезоне может сыграть в Лиге чемпионов.
Отмечается, что еще до перехода в "Ворсклу" футболистом интересовались львовские "Карпаты", за которые он ранее играл в 2014-2017 годах. Если бы этот переход состоялся, Василий мог стать одним из самых оплачиваемых игроков Первой лиги.
Кравец перешел в "Ворсклу" из "Леганеса" в сентябре 2022 года. В этом сезоне защитник провел 15 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с полтавчанами рассчитан до лета 2025 года.
Напомним, что по итогам сезона УПЛ в Лиге Чемпионов могут сыграть команды, занявшие два первых места. Сейчас топ-5 турнирной таблицы выглядит следующим образом: "Шахтер", "Днепр-1", "Заря", "Динамо" и "Александрия".
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