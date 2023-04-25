Игрокам Динамо и Шахтера места не нашлось. Символическая сборная 22-го тура УПЛ

Завершился 22-й второй тур украинского сезона. В нем состоялся главный поединок полугодия, в котором встретились "Динамо" и "Шахтер", однако в целом данная встреча скорее разочаровала, нежели оставила приятное послевкусие. Зато в туре хватало других вкусностей - чего только стоят встречи "Кривбасса" и "Черноморца", а также "Днепра-1" и "Руха", в каждой из которых было забито по пять голов.

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UA-Футбол традиционно собрал сборную лучших игроков по итогам очередного тура. На сей раз мы остановились на схеме 3-4-3, сделав ставку на очень креативных полузащитников и сильных представителей атаки.

Вратарь - Денис Сидоренко, "Металлист 1925"

Опытный кипер в нынешнем сезоне проиграл конкуренцию Олегу Мозилю, проведя в сумме лишь пять встреч. Однако против "Львова" он был хорош. Денис отлично играл на выходах, а также в красивом прыжке спас команду после удара Бугая. А ведь счет тогда был лишь 1:0 в пользу харьковчан.

Правый центральный защитник - Владимир Адамюк, "Днепр-1"

Как же не хватало днепрянам Адамюка во время старта второго круга. Но ныне Владимир в строю и снова доказал свою полезность, на сей раз в игре против "Руха". Надежная игра у своих ворот и постоянная угроза во время стандартов - вот сильные стороны Адамюка, которые проявились в 22-м туре.

Центральный защитник - Максим Имереков, "Заря"

Имереков никогда не считался топовым защитником, однако в лучшие дни он всегда был хорош. В "Заре" он хорош почти всегда. Против "Колоса" коллектив ван Леувена практически весь второй тайм провел в меньшинстве, однако защита справилась. Особенно Имереков, который отлично играл на подборах и перехватах.

Левый центральный защитник - Семен Вовченко, "Верес"

Из-за огромных дыр в составе, Вирту пришлось ставить непрофильного Вовченко на край обороны, где он неплохо себя проявил. Возможно он был не столь активен впереди, однако почти не ошибался у своих ворот, при этом еще и успев заработать предупреждение для соперника.

Правый латераль - Фелипе Родригес, "Ворскла"

А ведь Родригес случайно попал в старт, заменив травмированного Чеснакова, который изначально числился в заявке. Еще и как заменил - шикарный матч от бразильца, постоянная активность, передача под заработанный пенальти и забитый гол в конце первого тайма, который по итогу помог добыть "ворсклянам" очень важную победу.

Центральный полузащитник - Александр Пихаленок, "Днепр-1"

Во втором круге хавбек днепрян смотрится не так круто, как в первом, однако он по-прежнему способен приносить немало пользы. Что и было доказано в матче против "Руха". Да, Пихаленок не забил сам, однако постоянно обострял, подал угловой с которого отличился Сарапий, ну и выполнил идеальный пас на Когута, когда тот приносил победу команде Кучера.

Центральный полузащитник - Сергей Булеца, "Заря"

Вероятно, здесь многие ожидали увидеть Бражко, но нам кажется, что Булеца провел дико крутой матч, дабы быть проигнорированным. Сергей отдал голевую передачу, Сергей постоянно обострял, Сергей огромное количество раз отрабатывал без мяча, проведя очень активные 80 минут. Без него "Заря" вряд ли смогла бы взять максимум.

Левый латераль - Андрей Близниченко, "Верес"

Андрей точно нашел свою команду. Еще осенью он не проходил в основу "Ингульца", а теперь быстрыми шагами становится лидером "Вереса". Близниченко снова отличился (во втором туре кряду), став одним из самых активных игроков своей команды в поединке с "Минаем".

Правый нападающий - Ростислав Русин, "Металлист 1925"

Харьковчане - не самая яркая команда отечественного первенства, ведь в атаке у них не так много креативных игроков. Русин - один из них. Ростислав провел великолепный матч на правом фланг, уничтожил львовских соперников, отдал две голевые, а также попал в перекладину ударом издали. Могло ли быть круче?

Центральный нападающий - Руслан Степанюк, "Ворскла"

Многие думали, что лучшим из "ворсклян" в игре с "Металлистом" был Сефери, однако Степанюк запомнился не меньше, а то и больше. Форвард провел один из лучших поединков в сезоне, заработал два пенальти, постоянно бил и обострял, а также забил гол, который отменили из-за офсайда. И как показал повтор, офсайда весьма сомнительного.

Левый нападающий - Даниил Алефиренко, "Черноморец"

Он был не нужен "Заре", зато теперь он зажигает за одесситов. Алефиренко снова провел отличный матч за "Черноморец", снова забил, причем на этот раз дважды, принеся важную победу для "моряков" в поединке против "Кривбасса". И как его упустил ван Леувен?

Главный тренер - Роман Григорчук, "Черноморец"

Одесситы точно не были фаворитами в поединке против "Кривбасса", однако они взяли максимум. Роман Григорчук в целом во втором круге сильно радует, ведь если раньше его команда страдала из-за попыток играть непонятно во что, то сейчас на поле мы видим собранный и сыгранный коллектив, который почти избежал вылета. И в этом точно есть заслуга главного тренера.