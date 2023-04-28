  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Степаненко: С уважением и любовью отношусь как к Шахтеру, так и сборной
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Степаненко: С уважением и любовью отношусь как к Шахтеру, так и сборной

Премьер-лига
(1 голосов)

Полузащитник сравнил выступления за две команды

Степаненко: С уважением и любовью отношусь как к Шахтеру, так и сборной

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко сравнил выступления за "горняков" и национальную команду.

"Да, есть разница. В клубе моя жизнь – каждый день я вижу ребят, каждый день иду на тренировку, каждый день думаю о тех целях, которые "Шахтер" ставит перед собой.

А в сборной мы собираемся пять-шесть раз в год. Там другая атмосфера. Мы представляем страну, это очень большая ответственность. За небольшой промежуток времени нужно добывать результат, показывать яркую игру, радовать болельщиков. Это несколько другая ответственность.

Но я с уважением и любовью отношусь как к клубу, так и к сборной", - сказал Степаненко в интервью "Binance Ukraine".

33-летний Степаненко выступает за "Шахтер" с 2010 года. Всего в футболке донецкого клуба Тарас отыграл 386 матчей, забил 28 голов и отдал 24 результативные передачи. За главную команду страны хавбек дебютировал осенью 2010 года. На его счету 4 забитых мяча и 1 ассист в 74 поединках.

По теме
yellow-arrow
Верес - Львов: смотреть онлайн матч чемпионата Украины
yellow-arrow
Колос – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура УПЛ
yellow-arrow
Матч Рух – Ингулец все же получит VAR
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тарас Степаненко Украина Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Binance Ukraine

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде