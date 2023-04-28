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Степаненко: С уважением и любовью отношусь как к Шахтеру, так и сборной
Полузащитник сравнил выступления за две команды
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко сравнил выступления за "горняков" и национальную команду.
"Да, есть разница. В клубе моя жизнь – каждый день я вижу ребят, каждый день иду на тренировку, каждый день думаю о тех целях, которые "Шахтер" ставит перед собой.
А в сборной мы собираемся пять-шесть раз в год. Там другая атмосфера. Мы представляем страну, это очень большая ответственность. За небольшой промежуток времени нужно добывать результат, показывать яркую игру, радовать болельщиков. Это несколько другая ответственность.
Но я с уважением и любовью отношусь как к клубу, так и к сборной", - сказал Степаненко в интервью "Binance Ukraine".
33-летний Степаненко выступает за "Шахтер" с 2010 года. Всего в футболке донецкого клуба Тарас отыграл 386 матчей, забил 28 голов и отдал 24 результативные передачи. За главную команду страны хавбек дебютировал осенью 2010 года. На его счету 4 забитых мяча и 1 ассист в 74 поединках.
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