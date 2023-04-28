Степаненко: С уважением и любовью отношусь как к Шахтеру, так и сборной

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко сравнил выступления за "горняков" и национальную команду.

"Да, есть разница. В клубе моя жизнь – каждый день я вижу ребят, каждый день иду на тренировку, каждый день думаю о тех целях, которые "Шахтер" ставит перед собой.

А в сборной мы собираемся пять-шесть раз в год. Там другая атмосфера. Мы представляем страну, это очень большая ответственность. За небольшой промежуток времени нужно добывать результат, показывать яркую игру, радовать болельщиков. Это несколько другая ответственность.

Но я с уважением и любовью отношусь как к клубу, так и к сборной", - сказал Степаненко в интервью "Binance Ukraine".