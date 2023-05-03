Заря - Верес 1:0. Фавориту тяжело даже в большинстве

"Заря" остается самой успешной командой весны, набрав 21 бал в восьми играх второго круга. Коллектив ван Леувена не заметил потерю основного кипера Мацапуры, улучшив игру в обороне, при этом в атаке команда по-прежнему создает много и забивает не меньше. Серия успешных результатов помогла "Заре" укрепиться на третьем месте, и это при том, что позади остались матчи против "Днепра-1" и "Динамо", против которых удалось взять максимум. В общем, именно луганчане по праву считаются одной из самых интересных команд УПЛ, однако дабы удержать сей титул, нужно удержать заданную планку.

"Заре" все еще сложно против команд, делающих ставку на игру без мяча. "Верес" - один из представителей данной касты. Да, команду Вирта сильно штормило в начале второго круга, однако на прошедших выходных ровенчане добыли дебютную домашнюю победу, что должно было дать положительный импульс. Да и кадровые дела у "Вереса" ныне куда лучше, нежели две недели назад их описывал Юрий Вирт. Сегодня, к примеру, в запасе остались Клец, Дахновский и Гагун, каждый из которых не потерялся бы в основе. У "Зари" же состав был полностью читаем - ван Леувен не любитель экспериментов и даже возвращение Снурницына после дисквалификации не заставило коуча изменить свои планы. Состав, добывший три бала против "Черноморца", оказался на поле и сегодня.

Номинальные хозяева прогнозируемо забрали мяч под свой контроль с первых же минут, однако серьезного давления на ворота Ющишина не было. Да, неплохо издали пробивал Бражко, был эпизод после углового, однако и "Верес" старался огрызаться. Правда все это длилось ровно 20 минут. Все закончилось после контрвыпада "Зари", который, как показалось, удалось нейтрализовать, однако несогласованность защитников привела к буллиту Русина. Кипер Ющишин всеми силами пытался спасти команду от гола, сыграв руками за пределами штрафной - красная. На поле вышел опытный Богдан Когут, заменивший Станислава Шарая. "Верес" остался вдесятером против "Зари". Не позавидуешь.

Правда луганчанам удаление соперника не сильно помогло, а может даже помешало. Гости перестали предпринимать любые попытки контратак, закрывшись на три замка у своих ворот. У "Зари" было не так много идей для взлома чужой обороны, однако моменты все равно имелись. Пару раз пробивал Русин, на поток удары издали поставил Бражко, старался активничать Антюх. Правда "Верес" был готов к такому и почти не ошибался. Однако ключевое слово "почти".

"Заря" таки смогла вымучить свой гол, который пришел на старте второго тайма после стандарта. Долгий розыгрыш углового привел к подаче Булецы на дальнюю, откуда в касание передачу замкнул Имереков. Вот он, настоящий лидер и капитан, сделавший результат в трудную минуту. Забитый гол пробудил луганчан, которые вскоре создали два крутых момента. Левым флангом идеальный забег выдал Русин, однако его передачу испортил Герреро, пробив сильно выше. Спустя 30 секунд под углом на Когута выбегал Антюх, решивший парашютом перекинуть кипера соперника. Сфера прошла мимо. Нельзя не вспомнить об очередном ударе издали от Бражко - мяч угодил в штангу. Забей "Заря" второй - игру можно было бы закрывать, а так интрига все еще была жива.

Вскоре после "Верес" получил время для передышки, в виде двух кряду воздушных тревог, прозвучавших в столице. Да, так говорить нельзя, но эта пауза должна была помочь ровенчанам, которые начали сильно проседать под давлением "Зари". И если бы игра не была приостановлена, существовала высока вероятность второго гола хозяев. Но все случилось иначе. Команды отдохнули более одного часа, после чего доиграли 20 минут. Ураганные 20 минут. "Заря" практически сразу имела идеальный шанс, дабы делать счет 2:0, однако Герреро не реализовал выход 1 на 1. Вскоре свои шансы упустили гости. Сначала Балан завершал прострел на дальнюю ударом в штангу, а после Шарай пробил рядом с девяткой после удара издали. Два сумасшедших момента, которые могли принести "Вересу" один бал. Но не принесли ничего. Уже в компенсированное гости требовали пенальти за возможный фол Имерекова, а спустя две минуты арбитр дал финальный свисток.

Тяжелая победа "Зари", которая в первом тайме пыталась долго взломать автобус, а в конце пережила настоящий штурм своих ворот. Но такие победы иногда более ценны, чем разгром аутсайдеров. "Верес" же показал себя с приятной стороны, но выжать максимум не сумел. И в который раз этой весной остался без ничего, хотя мог рассчитывать как минимум на один бал.

VBET-лига. 24-й тур

3 мая, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

Заря - Верес 1:0

Гол: Максим Имереков 54

Заря: Александр Сапутин, Богдан Бутко, Владимир Бражко, Денис Антюх (Дмитрий Мишнев 63), Сергей Булеца (Кирилл Дришлюк 89), Евгений Шахов, Назарий Русин, Максим Имереков, Эдуардо Герреро (Денис Нагнойный 89), Арсений Батагов, Роман Вантух

Верес: Вадим Ющишин, Семен Вовченко, Андрей Близниченко (Виталий Дахновский 67), Михаил Шестаков (Николай Гайдучик 67), Александр Лебеденко, Геннадий Пасич, Станислав Шарай (Богдан Когут 21), Валерий Кучеров, Денис Балан, Владислав Шарай, Василий Курко

Предупреждения: Владимир Бражко 37, Максим Имереков 80, Александр Сапутин 89 - Геннадий Пасич 57

Удаление: Вадим Ющишин 19