Металлист 1925 - Рух 0:0. Численное большинство львовянам не помогло

Играющий в "Манчестер Сити" Джек Грилиш считается одним из самых стильных футболистов в мире. Так вышло, что в сегодняшнем матче "Металлиста 1925" и "Руха" встретились два футболиста, которые своей прической очень напоминают английского вингера. Речь идет о Ростиславе Русине и Юрие Климчуке. Однако похожи они друг с другом не только этим. Ранее оба вместе играли за "Рух", а теперь каждый из них считается лидером нынешней команды. Климчук (5+2 в сезоне) и дальше тащит львовян, делая все, дабы те удержались в элите, в то время как Русин (4+4) зажигает в составе "Металлиста 1925". Оба вышли на поле и сегодня.

Несмотря на наличие лидеров, обе команды имели кадровые проблемы. У "Металлиста 1925" из-за повреждений отсутствовали Бычек и Капинус, которые успели стать игроками старта, также не попали в заявку вингер Дмитренко и опорник Вачиберадзе. "Рух" же остался без лидера центра поля в лице Довгого, помимо этого давно вне игры остается Сапуга, который неплохо себя проявил в первой части сезона. В остальном же тренерский штаб обеих команд сделал ставку на сильнейших исполнителей, ибо победа сегодня была нужна обеим сторонам.

Кто знает, как сложился бы сегодняшний матч, не случись на пятой минуте эпизода с участием Климчука и Ткачука. Мы предполагали, что раз победа куда нужнее "Руха", команда Пономарева будет больше атаковать, однако и "Металлист 1925" будет стараться проявлять активность на чужой половине поля, делая ставку на быстрых вингеров. Но случилось немного иначе. Фирменный прием гостей - закидушка на ход быстрому Климчуку - сработал уже в самом начале матча, Юрий оторвался от Ткачука, который нарушил правила на самом краю штрафной площади. Как итог - опасный стандарт, удаление футболиста харьковчан и тот сценарий, который было трудно спрогнозировать заранее. Почти невозможно спрогнозировать.

Во многих случаях численное большинство является сильным козырем, но не сказать, что данная ситуация сильно помогла "Руху". Забегания Климчука на ограниченном пространстве перестали работать и единственным козырем команды стал дриблинг Отабора, который круто проходил соперников 1 в 1, после чего, либо бил в молоко, либо отдавал в никуда. Вот и получилось, что из 15-ти ударов гостей за первые 45 минут можно вспомнить лишь два выстрела Таллеса, с которыми, пускай и не без проблем, справился Сидоренко. "Металлист 1925" же почти все время держал оборону на своей половине, однако смог запомниться неплохим ударом Русина в дальнюю девять. Было близко.

Второй тайм получился точной копией первого. И вряд ли это могло порадовать нейтральных зрителей. На протяжении большей части времени "Рух" владел территориальный преимуществом, но чего-то стоящего из этого выжать не получилось. Была активность на фланге Соломона, были попытки организовать атаку центром от Таллеса, но ко всему оборона харьковской команды была готова. Более того, под занавес игры "Металлист 1925" даже немного обнаглел, дважды опасно пробив издали. Оба раза целил Русин, оба раза рядом с дальней штангой. А уже ближе к компенсированному составы команд сравнялись - Холод заработал вторую желтую и отправился отдыхать.

Закончилось все без голов, что в целом можно назвать справедливым исходом. Ибо "Рух", несмотря на 80+ минут игрового большинства, не смог придумать в атаке ничего интересного, в то время как "Металлист 1925" не проиграл вдесятером, сумев еще на бал отдалиться от опасной зоны. У харьковчан хорошие шансы удержаться в элите, в отличие от сегодняшнего оппонента, дела у которого идут не самым лучшим образом.

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4 мая, Киев, УТК им. В.Банникова

Металлист 1925 - Рух 0:0

Металлист 1925: Денис Сидоренко, Евгений Ткачук, Ярослав Мартынюк, Ростислав Русин, Андрей Ременюк (Игорь Ногейра 63), Игорь Курило, Дмитрий Кравченко (Михаил Рудавский 8), Артем Габелок (Андрей Ткачук 87), Максим Жичиков, Никита Безуглый, Андрей Чирук (Владислав Островский 63)

Рух: Юрий Панькив, Виталий Холод, Юрий Климчук, Остап Притула (Ярослав Карабин 70), Уив Соломон-Отабор, Денис Пидгурский, Марьян Мысык (Илья Квасница 57), Роман Дидык, Таллес Бренер, Ростислав Лях, Виталий Роман

Предупреждения: Ярослав Мартынюк 33, Ростислав Русин 53, Артем Габелок 68 - Роман Дидык 25, Виталий Холод 41, Виталий Холод 86

Удаление: Евгений Ткачук 6 - Виталий Холод 86