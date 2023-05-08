Рух - Ингулец 3:0. Сладкий реванш - лекарство в трудные времена

Не очень хорошо, когда футбольное противостояние привлекает внимание не борьбой на поле, а разговорами и событиями вокруг него. Увы, это относится к матчам "Рух" - "Ингулец". Ибо всегда вокруг них хватает разговоров. Перед игрой первого круга, которая была перенесена и проводилась месяц назад, команды не смогли договориться касательно использования ВАР, несмотря на готовность львовян оплатить сею услугу. Перед сегодняшней же встречей стало известно, что "Рух" не предоставил сопернику поле для тренировок и автобус для передвижения по городу. А все потому, что подобным образом поступил и "Ингулец" в матче первого круга, который прошел менее месяца назад. В общем, шумихи хватало.

Но как мы и писали в анонсе, во главе стола всегда должен оставаться футбол. А здесь мы имели следующую ситуацию. "Руху" нужно было побеждать. Обязательно побеждать. В последний раз команда брала три очка еще в марте, когда встречалась с "Металлистом" под руководством Кучука. Теперь все иначе. Новый тренер, новая серия без побед, которую нужно было бы срочно прерывать. Но и "Ингулец" от победы бы не отказался. Команда далеко отползла от зоны переходных матчей, позволив себе сбавить обороты. За последний месяц "казаки" побеждали всего раз, а потому для того, чтобы окончательно выдохнуть, желательно бы добыть еще балов шесть. Не помешает, согласитесь.

В принципе, первый тайм можно было бы смело проматывать, поскольку в нем не было ни скоростей, ни опасных моментов. Ладно, ладно, практически не было, ибо счет командам удалось размочить практически в самом начале. "Руховцы" быстро повели в счете, реализовав свой первый момент. Вездесущий Климчук оказался с мячом на правом крыле, откуда смог выдать прострел вдоль линии ворот. Билык выбил мяч, однако защитники упустили из виду Соломона-Отабора, который нанес точный удар в касание. Интересно, что данный эпизод долго проверялся при помощи ВАР, поскольку Таллес находился в офсайде и во время решающего удара мог закрывать обзор голкиперу. По итогу, взятие ворот было засчитано.

"Ингулец" пытался ускориться после пропущенного, но создать стоящий момент парни Ковальца не сумели. Будучи разочарованным их действиями, коуч провел в перерыве три замены, убрав с поля трех атакующих футболистов. Интересно, что вместо вингеров вышли номинальные фулбеки, благодаря чему Смоляков и Нагиев поднялись немного выше. Помогло ли это? Да не особо. "Рух" сумел разыграть ту же карту, что и до перерыва, забив быстрый гол. На сей раз Отабор и Климчук поменялись ролями - первый навесил, а второй точно пробил головой. Преимущество в два гола - это уже серьезно.

Ковалец продолжал усилять атакующую линию, благодаря чему "Ингулец" создал несколько опасных моментов. Сразу вспоминается неплохой проход с последующим выстрелом от Кухарука, а также удар Запорожца из пределов чужой штрафной. Что интересно, не менее опасным при игре вторым номером был "Рух". Коллектив Пономарева имел шанс доводить счет до разгромного после стандарта, однако удар Ляха прошел рядом со штангой. Хороший эпизод для Климчука создал Пидгурский, выведя форварда на оперативное пространство. Юрий добежал до чужих ворот, однако с ударом немного сплоховал - рядом с дальней.

Чем старательнее "казаки" пытались спасти игру, тем больше зон оставляли позади, чем охотно пользовались львовяне. Стоит сказать, что "Ингулец" попытался выдать подобие финального штурма, но "Рух" был ближе к третьему голу, что они доказали уже перед финальным свистком. Очередной быстрый выпад завершился голевой передачи свеженького Квасницы и дублем от Климчука. По итогу стоит констатировать справедливую викторию "Руха", который взял три бала впервые с марта и сумел догнать по балам "Верес", опередив "Металлист". Более того, теперь от "Ингульца" их отделяет лишь три бала, а значит борьба внизу таблицы только набирает обороты.

VBET-лига. 25-й тур

8 мая, Львов, стадион "Арена Львов"

Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Светлана Грушко (Киев)

Рух - Ингулец 3:0

Голы: Уив Соломон-Отабор 14, Юрий Климчук 48, Юрий Климчук 90+3

Рух: Юрий Панькив, Юрий Климчук, Остап Притула, Уив Соломон-Отабор (Василий Рунич 78), Денис Пидгурский, Фабрисио Альваренга (Илья Квасница 85), Роман Дидык, Таллес Бренер (Ярослав Карабин 55), Ростислав Лях, Богдан Слюбик, Виталий Роман

Ингулец: Олег Билык, Евгений Запорожец, Владислав Клименко (Андрей Коробенко 70), Владимир Одарюк (Владислав Р. Сидоренко 46), Юрий Козыренко (Максим Мельничук 46), Артем Смоляков, Дмитрий Нагиев (Максим Марусич 56), Максим Ковалёв, Дмитрий Поспелов, Андрей Кухарук, Денис Резепов (Артём Ситало 46)

Предупреждения: Юрий Климчук 83, Василий Рунич 87 - Максим Ковалёв 83