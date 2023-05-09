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Маркевич: Возможно, из Металлиста и Металлиста 1925 сделают одну команду
Специалист оценил перспективы двух клубов УПЛ
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, что думает относительно о двух харьковских командах.
– Когда-то вы говорили, что настоящим "Металлистом" считаете команду Ярославского, а не "Металлист 1925". Не изменилось ли ваше мнение сейчас?
– Когда Харьков вообще остался без футбола, появился "Металлист 1925". Команда вышла в УПЛ и за это нужно поблагодарить руководство, что они возродили футбол. Сейчас есть еще и "Металлист". Это хорошо для Харькова. Возможно, в будущем из "Металлиста" и "Металлиста 1925" сделают одну команду, а может и нет. Хочется, чтобы в Харькове была действительно сильная команда.
"Металлист 1925" финансово обеспеченная команда, там нет задолженности по зарплате. Команда на плаву, и я не думаю, что у них возникнут проблемы с сохранением прописки в УПЛ. Эдмар хорошо работает.
– Эдмар нам говорил, что общается с вами. Вы даете ему советы в тренерской деятельности?
– Нет, никаких советов я ему не даю. Эдмар играл у меня девять лет и если захотел, то что-то от меня взял. "Металлист 1925" при нем хорошо выглядит с имеющимися футболистами. Желаю Эдмару только успехов в тренерской карьере.
– Как думаете, "Металлисту" удастся сохранить прописку в УПЛ?
– Конечно, мне не хочется, чтобы вылетела моя родная команда "Металлист". Однако тяжело сказать, что будет дальше. Наверное, Ярославский уже отошел от футбола. Хорошо, что выиграли последний матч против ФК "Львов" и появилась хоть какая-то надежда.
– Как думаете, когда "Металлист" и "Металлист 1925" вернутся на родной стадион?
– Хочется, чтобы как можно быстрее, но в данный момент сделать это нереально. Будем ждать, пока наши защитники отгонят захватчиков, - сказал Маркевич.
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