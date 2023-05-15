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Александрия серьезно заинтересована в вингере Днепра-1
Александр Назаренко летом может сменить клубную прописку
Фото: СК Днепр-1
"Александрия" серьезно заинтересована в подписании 23-летнего левого вингера "
Как отмечает источник, в игроке лично заинтересован коуч "горожан" Руслан Ротань.
Контракт Назаренко с днепрянами рассчитан до конца календарного года, но "Александрия" попробует подписать игрока уже летом.
Также не исключено, что если летом Назаренко перейдет из "Днепра-1" в "Александрию", в обратном направлении также может произойти какой-то трансфер.
Напомним, что в текущем сезоне УПЛ на счету Назаренко 21 матч, 1 гол и 4 ассиста, но при этом футболист в весенней части чемпионата чаще выходит на замену, а не в стартовом составе.
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