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Александрия серьезно заинтересована в вингере Днепра-1

Премьер-лига
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Александр Назаренко летом может сменить клубную прописку

Александрия серьезно заинтересована в вингере Днепра-1

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

"Александрия" серьезно заинтересована в подписании 23-летнего левого вингера "Днепра-1" Александра Назаренко, сообщает журналист Игорь Цыганык.

Как отмечает источник, в игроке лично заинтересован коуч "горожан" Руслан Ротань.

Контракт Назаренко с днепрянами рассчитан до конца календарного года, но "Александрия" попробует подписать игрока уже летом.

Также не исключено, что если летом Назаренко перейдет из "Днепра-1" в "Александрию", в обратном направлении также может произойти какой-то трансфер.

Напомним, что в текущем сезоне УПЛ на счету Назаренко 21 матч, 1 гол и 4 ассиста, но при этом футболист в весенней части чемпионата чаще выходит на замену, а не в стартовом составе.

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В статье: ФК Александрия СК Днепр-1 Александр Назаренко
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Источник:
Football Hub

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