Дикий: Если каждый клуб захочет увеличить количество команд в УПЛ, то может дойти до абсурда

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий опроверг информацию СМИ о том, что в следующем сезоне чемпионат Украины может расшириться до 20 команд.

С такой идеей якобы выступил ФК "Львов" , который фактически вылетел из УПЛ по итогам текущего сезона.