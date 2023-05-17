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Дикий: Если каждый клуб захочет увеличить количество команд в УПЛ, то может дойти до абсурда

Премьер-лига
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Исполнительный директор УПЛ говорит, что нужно руководствоваться регламентом

Дикий: Если каждый клуб захочет увеличить количество команд в УПЛ, то может дойти до абсурда

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий опроверг информацию СМИ о том, что в следующем сезоне чемпионат Украины может расшириться до 20 команд.

С такой идеей якобы выступил ФК "Львов", который фактически вылетел из УПЛ по итогам текущего сезона.

"Нам нужно, в первую очередь, руководствоваться регламентом соревнований, принятым накануне сезона-2022/23, а он никоим образом не предусматривает увеличения команд в УПЛ до 20.

Если каждый клуб захочет увеличить количество команд в соревнованиях, то может дойти до абсурда, поэтому нужно руководствоваться нормативно-правовыми документами", – сказал Дикий.

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В статье: ФК Львов Украинская Премьер-лига Евгений Дикий
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