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Дикий: Если каждый клуб захочет увеличить количество команд в УПЛ, то может дойти до абсурда
Исполнительный директор УПЛ говорит, что нужно руководствоваться регламентом
Фото: dynamo.kiev.ua
Исполнительный директор
С такой идеей
"Нам нужно, в первую очередь, руководствоваться регламентом соревнований, принятым накануне сезона-2022/23, а он никоим образом не предусматривает увеличения команд в УПЛ до 20.
Если каждый клуб захочет увеличить количество команд в соревнованиях, то может дойти до абсурда, поэтому нужно руководствоваться нормативно-правовыми документами", – сказал Дикий.
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