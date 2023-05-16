  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Журналист: УПЛ может расшириться до 20 команд, есть влиятельные клубы, которые не против
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Журналист: УПЛ может расшириться до 20 команд, есть влиятельные клубы, которые не против

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Уже со следующего сезона

Журналист: УПЛ может расшириться до 20 команд, есть влиятельные клубы, которые не против

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

В сезоне 2023/24 чемпионат Украины может расшириться до 20 команд. Такую инсайдерскую информацию даёт главный редактор "Профутбол Digital" Владимир Зверов.

"В сезоне 2023/24 УПЛ может расшириться до 20 клубов – это подтвердили уже несколько источников.

Инициатор возможного расширения – "Львов", менеджеры которого сейчас прощупывают вариант в разговорах с клубами УПЛ. Есть влиятельные клубы, которые не против такого варианта", — написал Зверов в Телеграм.

Напомним, что ранее о том, что возможное расширение УПЛ лоббирует "Львов", говорил недавно и Игорь Цыганык.

По теме
yellow-arrow
Ризнык, Петряк и Крыськив продолжают работать по индивидуальной программе
yellow-arrow
Сабо: Это позор, что клубы покупают системы ВАР, неужели у УПЛ нет денег?
yellow-arrow
Заря планирует вернуть на следующий сезон Шахаба
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Владимир Зверов Украинская Премьер-лига
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
scorpius (Ck)
16.05.2023 в 19:33
Ответить
0
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
16.05.2023 в 19:19
Таке рішення можна приймати тільки з наступного сезону. Зараз дограють чемпіонат, по раніше затвердженому регламенту і міняти правила під час гри не можна. Але це український футбол, згадуються дев'яності, коли Нива боролася з Вересом за збереження місця в вишці, і верес вилетів, але чомусь вирішили розширити еліту до 18 клубів, а рівняни не стали заперечувати проти такого рішення))
Ответить
0
0
miruk 81 (львів)
16.05.2023 в 19:48
До наступного сезону вже може не бути тих клубів, які зараз мають фінансові можливості грати в Упл
Ответить
0
0
Romerik (YNWA)
16.05.2023 в 19:01
Ага і залишити знову в лізі нікому не потрібні колгоспи львови, минаї і різні форми.
Ответить
+2
0
Gayami (Киев)
16.05.2023 в 18:54
Вот нак9я?
Ответить
0
0
qwerty33 (Kyiv)
16.05.2023 в 19:56
Щоб підливати усім просителям. А якщо Карпати займуть 5 то до 21-го клубу розширять, бо ну Карпати ж дуже хочуть)))
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде