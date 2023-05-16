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Журналист: УПЛ может расшириться до 20 команд, есть влиятельные клубы, которые не против
Уже со следующего сезона
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
В сезоне 2023/24
"В сезоне 2023/24 УПЛ может расшириться до 20 клубов – это подтвердили уже несколько источников.
Инициатор возможного расширения – "Львов", менеджеры которого сейчас прощупывают вариант в разговорах с клубами УПЛ. Есть влиятельные клубы, которые не против такого варианта", — написал Зверов в Телеграм.
Напомним, что ранее о том, что
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