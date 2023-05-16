Журналист: УПЛ может расшириться до 20 команд, есть влиятельные клубы, которые не против

В сезоне 2023/24 чемпионат Украины может расшириться до 20 команд. Такую инсайдерскую информацию даёт главный редактор "Профутбол Digital" Владимир Зверов.

"В сезоне 2023/24 УПЛ может расшириться до 20 клубов – это подтвердили уже несколько источников.

Инициатор возможного расширения – "Львов", менеджеры которого сейчас прощупывают вариант в разговорах с клубами УПЛ. Есть влиятельные клубы, которые не против такого варианта", — написал Зверов в Телеграм.