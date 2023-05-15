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Львов в случае вылета в Первую лигу может прекратить свое существование
Руководство клуба не заинтересовано в финансирование команды во втором дивизионе
Фото: ФК Львів
"Думаю, да. "Львов" может прекратить существование.
Насколько я знаю, высшее руководство ФК "Львов" не заинтересовано дальше в финансировании команды.
Возможно, на каком-то уровне будет финансирование, возможно на уровне ДЮСШ. Не думаю, что ФК "Львов" имеет перспективы в Первой лиге.
Сейчас, насколько я понимаю, там всеми силами пытаются что-то придумать. Возможно, расширение УПЛ, и чтобы "Львов" остался, но это сейчас нереально. В руководстве думали об этом варианте, но это сейчас нереально", - сказал Цыганык.
Напомним, что "Львов" почти вылетел из УПЛ. Математически команда еще сохраняет минимальные шансы зацепиться за 14-е место в УПЛ, которое дает право играть в переходных матчах, которые уже может потерять в следующем туре в матче с "Рухом".
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