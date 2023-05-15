Львов в случае вылета в Первую лигу может прекратить свое существование

ФК "Львов" после вылета из УПЛ может прекратить свое существование. Как сообщает журналист и комментатор Игорь Цыганык, в этом слкчае руководство будет не заинтересовано в финансировании команды.

"Думаю, да. "Львов" может прекратить существование. Насколько я знаю, высшее руководство ФК "Львов" не заинтересовано дальше в финансировании команды. Возможно, на каком-то уровне будет финансирование, возможно на уровне ДЮСШ. Не думаю, что ФК "Львов" имеет перспективы в Первой лиге. Сейчас, насколько я понимаю, там всеми силами пытаются что-то придумать. Возможно, расширение УПЛ, и чтобы "Львов" остался, но это сейчас нереально. В руководстве думали об этом варианте, но это сейчас нереально", - сказал Цыганык.

Напомним, что "Львов" почти вылетел из УПЛ. Математически команда еще сохраняет минимальные шансы зацепиться за 14-е место в УПЛ, которое дает право играть в переходных матчах, которые уже может потерять в следующем туре в матче с "Рухом".