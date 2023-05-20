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Хомченовский: Нам не хватает концентрации. В следующих матчах будем это исправлять

Премьер-лига
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Футболист понимает, в чем причина неудач криворожской команды

Хомченовский: Нам не хватает концентрации. В следующих матчах будем это исправлять

Скриншот: канал Кривбасса на YouTube

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Полузащитник "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский прокомментировал поражение от "Ворсклы" (0:1) в рамках УПЛ:

– Дмитрий, что именно не получилось?

- Очень разочарованы, что проиграли, ведь считаем, что контролировали этот матч. Уже второй или третий тур мы пропускаем гол в начале второго тайма… Наверное, не хватает концентрации. В следующих матчах будем это исправлять.

- Тебе не кажется, что команда мало наносит удары по воротам?

– Не совсем согласен. Мы бьем… Со стороны легко сказать: "бей - и мяч будет в воротах". Понимаю, что с трибуны вам лучше видно. В игре не все так просто: не всегда пробиваешь, когда хочешь, ведь иногда лучше отдать передачу.

Тем не менее, почему бьем не так часто, возможно, немного не хватает индивидуального мастерства. Знаем, что осталось три матча. В последних турах сыграем на максимуме и будем настраиваться на три победы, – сказал Хомченовский.

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В статье: Ворскла (Полтава) Дмитрий Хомченовский Кривбасс (Кривой Рог)
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