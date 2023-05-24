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Момент аргентинской красоты. ВИДЕО, как Бланко эффектно открыл счет в матче Днепр-1 - Ворскла
Второй гол аргентинца в чемпионате Украины
фото - Олександр Приходько
"Днепр-1" отлично начал матч 28-го тура УПЛ против "Ворсклы" – уже на третий минут Доминго Бланко открыл счет.
Аргентинец сместился с фланга в штрафную, убрал на замахе Скляра и пробил под дальнюю штангу. Для Доминго это второй гол в рамках УПЛ – первый он забил в ворота "Александрии".
Впрочем, "Ворскла" быстро отыгралась с помощью пенальти, назначенного после подсказки ВАР, а на перерыв ушла, ведя в счете – не менее эффектно забил Ибрагим Кане (видео ожидайте позже).
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