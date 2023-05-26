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Вице-президент Черноморца: Считаю, Салюка и Брагару лучше продать
Клуб готов к продаже молодых талантов
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В контракте Брагару прописана клаусула 0,5 миллиона евро, а у Салюка - 1 миллион евро.
"Если говорить о клаусулах этих игроков, это 1,5 млн евро или долларов (за обоих)... За полтора миллиона можно усилиться 5-6 качественными игроками, которые могут выстрелить и быть проданными. Я за коммерцию.
Стоит ли их оставить? Наверное, да, но финансово и для клуба в целом, то я считаю, что лучше их продать. Другие игроки, если увидят трансферы Брагару и Салюка, то они поймут, что их тут держать не будут", — сказал Генинсон.
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