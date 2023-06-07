Новый контракт Довбика с Днепром-1 – не спортивное самоубийство. Клуб прогрессирует, а перспективы для сборной растут и в УПЛ

Здесь нужно разделять. Для клуба – это одно, для игрока – другое.

"Днепр-1" нельзя в чем-либо упрекать. Это будет непоследовательно и нечестно на фоне произошедшего зимой. Зимой на чем свет стоит крыли "Динамо" за ситуацию с Цыганковым. Свой ценнейший актив клуб отдал за копейки, не позаботившись заранее о продлении контракта и возможности продать футболиста выгодно. Уход Виктора в "Жирону" воспринимался фактически как бегство.

Но в ситуации с киевским клубом свою роль сыграл контекст. Сколько времени мурыжили Ярмоленко? Раньше вовремя не отпустили, прости Господи, Артема Милевского. Даже Виктор Леоненко время от времени подает голосок, что его куда-то там не продали. Цыганков просто драпанул из структуры, функционирование которой имеет признаки "золотой клетки". О "Днепре-1" говорить так совершенно неуместно. Хотя бы потому, что клуб еще слишком молод для того, чтобы иметь историю профуканных трансферов или замаринованных игроков.

Спортивная выгода здесь неоцененная. Такого нападающего как Артем Довбик пока нет ни у одного украинского клуба. И что не менее важно – за спиной у Артема в самом "Днепре-1" пропасть. Поэтому с новой подписью под контрактом клуб, по крайней мере, получил время для поиска адекватной замены своему бомбардиру. Рано или поздно Артем уйдет. Не исключено, что уже этим летом. Но не исключено, что пробудет здесь еще год-два. И вот эта "вилка" дает болельщикам "Днепра-1" надежду, что после Артема на позиции центрального форварда появится кто-то более перспективный, нежели Максим Прядун.

А надежда сейчас многое значит… Надежда, перспектива, психологическая составляющая – называйте как хотите. Сути это не меняет. Такие эфемерные вещи сейчас, когда большинство клубов в Украине не живут, а выживают, становятся толчком. Приехали бы в Ужгород в период между окончанием чемпионата и днем, когда Артем Довбик поставил свою подпись под новым контрактом с "Днепром-1" (06.06.2023) – почувствовали бы дух упадка. Разговоры о сокращении финансирования "Днепра-1", о жесткой экономии, о сборах в Ужгороде, а не за рубежом, об уходе с концами легионеров, о возможном побеге Пихалёнка, о Лиге чемпионов для футболистов "Металлиста" в форме "Днепра-1". И тут новый контракт Артема. Будь все настолько плохо – футболист бы на это не пошел. Риск риском, но не спортивное же самоубийство в расцвете сил…

***

Артем хочет отблагодарить клуб – и это его право. Это то, что нужно уважать. Ярмоленко бежал свободным агентом, потому что его уже просто задолбали. Но прежде он также благодарил "Динамо" пролонгацией контракта. Из "Шахтера" бежали легионеры (Элано, Матузалем, Виллиан), но не украинцы. Так почему там должны быть свои легенды, а у "Днепра-1" – нет?

А что, клуб уже достиг своего потолка? Деградирует ли? Как видится – ни то, ни другое. За семь с половиной лет существования "Днепра-1" – только прогресс. От Второй лиги до плей-офф еврокубка. С седьмого места УПЛ в зону Лиги чемпионов. Может, напомнить, скольким клубам до этого удавалось разрушить гегемонию "Динамо" и "Шахтера" наверху турнирной таблицы УПЛ? И сколько для этого понадобилось попыток? Многие ли украинские клубы в дебютном еврокубковом сезоне выходили из группы? Вот именно. Вам может нравиться или не нравиться эта футбольная структура, можно сколько угодно писать на форумах о "фейковом Днепре" и "Днепре минус один", но против фактов не пойдешь. Довбик остается в клубе, чья команда развивается стремительными темпами.

"Остается" – это если отождествлять подписание нового контракта с невозможностью трансфера. Хотя по сути это вещи, не противоречащие друг другу. Просто потенциальному покупателю теперь придется заплатить ту сумму, которую потребует "Днепр-1" – пятнадцать - двадцать миллионов. Много? Ну, так за украинского защитника заплатили более 25-ти. А тут забивной форвард. За вингера с полугодовым опытом игры в основном составе дали семьдесят. А здесь лучший бомбардир чемпионата, с голами в еврокубках и на чемпионате Европы. По нынешним раздутым меркам 15-20 миллионов – это вполне адекватная цена за Довбика. Так почему "Днепр-1" должен отдавать его дешевле (тем более половина суммы пойдет датчанам)?

Пожалуй, последний аргумент критиков решения Довбика: это плохо для сборной. Стереотип устоявшийся. Много сборной после ухода из "Днепра" помог Коноплянка? Ну ладно, пример не показателен. А Роман Яремчук? Европой гастролирует, а в сборной ударить по мячу боится. В конце концов, неожиданно перспективный форвард для Украины вырос в УПЛ, а не в Европе. В четвёртой команде турнирной таблицы. Практически без опыта игры на международной арене. Владислав Ванат. А вот, например, его сверстник Богдан Вьюнник, уже больше года играющий в европейских чемпионатах. Кто сейчас ближе к сборной? Вот именно.

Просто не нужно драматизировать. Ничего плохого ни для футболиста, ни для клуба, ни для УПЛ, ни для сборной Украины новый контракт Довбика с "Днепром-1" не предвещает. В данный момент времени.