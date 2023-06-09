Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Вереса: От дуэли с Металлургом я ожидаю только победы
Семен Вовченко прокомментировал будущий плей-офф
Фото: НК Верес
Воспитанник запорожской школы футбола и защитник "Вереса" Семен Вовченко поделился ожиданиями от предстоящего противостоянии красно-черных с запорожским "Металлургом" в переходных матчах за место в УПЛ.
"От дуэли с запорожским "Металлургом" я ожидаю только победы. Запорожье - родной для меня город. Поэтому, будет особенно приятно сыграть против этого соперника. Хотя, этот "Металлург" - не тот клуб, в котором я когда-то начинал карьеру. Он имеет другую, но свою уникальную историю.
Кстати, ближайшие матчи будут первыми в моей игровой карьере против запорожского "Металлурга".
За игрой этой команды я слежу. Во-первых, это клуб из родного города. А во-вторых, за "Металлург" играет мой друг - Владислав Дворовенко. Также в свое время я четыре года играл под руководством нынешнего главного тренера запорожцев Владимира Микитина.
Относительно сильных сторон в игре соперника - знаю, что они хорошо играют от обороны. А подробнее эти детали мы будем разбирать на теоретических занятиях.
Психологическая обстановка в нашей команде сейчас хорошая. Хорошо, что сумели выиграть заключительный матч чемпионата. Будем теперь настраиваться только на победу в переходных матчах", - рассказал Вовченко.
Напомним, первый матч "Металлург" - "Верес" состоится в субботу, 10 июня во Львове. Начало - в 17:00.
Популярное сейчас
- У Зари будет новое место базирования в Киеве
- Перес думает сэкономить на Кейне, чтобы подписать Мбаппе. Анчелотти требует нападающего Тоттенхэма
- Ракицкий: Селезнев обижался, когда его в Минае меняют, пенальти ставят, а его нет
- Источник: Ахметов решил прекратить сотрудничество с Йовичевичем
- Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО