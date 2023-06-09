Защитник Вереса: От дуэли с Металлургом я ожидаю только победы

Воспитанник запорожской школы футбола и защитник "Вереса" Семен Вовченко поделился ожиданиями от предстоящего противостоянии красно-черных с запорожским "Металлургом" в переходных матчах за место в УПЛ.

"От дуэли с запорожским "Металлургом" я ожидаю только победы. Запорожье - родной для меня город. Поэтому, будет особенно приятно сыграть против этого соперника. Хотя, этот "Металлург" - не тот клуб, в котором я когда-то начинал карьеру. Он имеет другую, но свою уникальную историю. Кстати, ближайшие матчи будут первыми в моей игровой карьере против запорожского "Металлурга".

За игрой этой команды я слежу. Во-первых, это клуб из родного города. А во-вторых, за "Металлург" играет мой друг - Владислав Дворовенко. Также в свое время я четыре года играл под руководством нынешнего главного тренера запорожцев Владимира Микитина.

Относительно сильных сторон в игре соперника - знаю, что они хорошо играют от обороны. А подробнее эти детали мы будем разбирать на теоретических занятиях. Психологическая обстановка в нашей команде сейчас хорошая. Хорошо, что сумели выиграть заключительный матч чемпионата. Будем теперь настраиваться только на победу в переходных матчах", - рассказал Вовченко.

Напомним, первый матч "Металлург" - "Верес" состоится в субботу, 10 июня во Львове. Начало - в 17:00.