  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Жена Вирта о Вересе: На работу берут то б@@@й гендиректором, то амбассадоров, то блогера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жена Вирта о Вересе: На работу берут то б@@@й гендиректором, то амбассадоров, то блогера

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

Отдельно досталось Дмитрию Поворознюку

Жена Вирта о Вересе: На работу берут то б@@@й гендиректором, то амбассадоров, то блогера

facebook.com/svetlana.virt.3

Новина українською

Жена уже бывшего главного тренера "Вереса" Юрия Вирта Светлана в Фейсбук раскритиковала работу руководства клуба, в том числе и Youtube-блогера Дмитрия Поворознюка.

"Чистый цирк, понятный с самого начала. Не продавать, а усиливаться нужно было футболистами, деньгами, а не тик-токами. Но у президента другое мнение, к сожалению. О каком футболе мы говорим?

На работу берут то б@@@й гендиректором, то амбассадоров, то блогера. Руководители должны быть профессионалами, специалистами, а не любителями.

Дело в том, что сначала для него (Поворознюка) был сериал, а потом захотелось большего, но не рассчитал своих сил, ну бывает что ж, отступление!

Поскольку мои комментарии очень быстро цинкует его жена Юлия ( читай смешная, это для тебя) так вот, дальше блогер полез куда его не приглашали, а самое главное подумал , что умнее всех, и все хеппи-энд. Пока все, а далее в интервью расскажу , как эта гн@да сдала все руководство, потому что гн@да", - написала Светлана.

Напомним, что несмотря на то, что "Верес" остался в УПЛ, Юрий Вирт ушел в отставку.

По теме
yellow-arrow
Бывшая команда Луческу. Известен первый спарринг-партнер Динамо на летних сборах
yellow-arrow
Цыганык: Луческу никуда не уходит, Суркис согласен с его решением
yellow-arrow
Шахтер стал самой дисциплинированной командой прошедшего сезона УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) Дмитрий Поворознюк
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Facebook

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде