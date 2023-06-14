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Жена Вирта о Вересе: На работу берут то б@@@й гендиректором, то амбассадоров, то блогера
Отдельно досталось Дмитрию Поворознюку
facebook.com/svetlana.virt.3
Жена уже бывшего главного тренера "
"Чистый цирк, понятный с самого начала. Не продавать, а усиливаться нужно было футболистами, деньгами, а не тик-токами. Но у президента другое мнение, к сожалению. О каком футболе мы говорим?
На работу берут то б@@@й гендиректором, то амбассадоров, то блогера. Руководители должны быть профессионалами, специалистами, а не любителями.
Дело в том, что сначала для него (Поворознюка) был сериал, а потом захотелось большего, но не рассчитал своих сил, ну бывает что ж, отступление!
Поскольку мои комментарии очень быстро цинкует его жена Юлия ( читай смешная, это для тебя) так вот, дальше блогер полез куда его не приглашали, а самое главное подумал , что умнее всех, и все хеппи-энд. Пока все, а далее в интервью расскажу , как эта гн@да сдала все руководство, потому что гн@да", - написала Светлана.
Напомним, что несмотря на то, что "Верес" остался в УПЛ, Юрий Вирт ушел в отставку.
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