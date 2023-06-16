Сенсационный обладатель Кубка, обидчик Шахтера и Динамо: македонцы, ставшие известными в УПЛ

В преддверии матча сборной Украины с Северной Македонией рассказываем об игроках, представлявших эту балканскую страну, которые зарекомендовали себя в нашей Премьер-лиге лучше всего.

Северные македонцы не редки в УПЛ - прямо сейчас в "Динамо" числится Решат Рамадани. Всего мы знаем 23 фамилии, но и среди них есть объективно самые лучшие – пройдемся по нашим героям.

Игор Гюзелов

Позиция: центральный защитник

центральный защитник Клуб: "Шахтер" (сезон 2001/02), "Металлург" Д (2002-2006 гг.)

"Шахтер" (сезон 2001/02), "Металлург" Д (2002-2006 гг.) Статистика в "Шахтере": 3 матча

3 матча Статистика в "Металлурге" Д: 73 матча, 4 гола

73 матча, 4 гола Достижения: УПЛ (2001/02), Кубок Украины (2001/02)

Игор Гюзелов стал первопроходцем среди македонцев, но не сразу привык к нашим широтам. Донецкий "Шахтер" нашел центрбека в сплитском "Хайдуке", однако не сумел вытеснить из него хоть что-нибудь. Выяснилось, что новичок, который обошелся "оранжево-черным" в 1,5 млн. евро, не способен конкурировать с Сергеем Поповым, Айзеком Окоронкво и Ассаном Ндиайе.

Учитывая, как "Шахтер" стремился сбросить киевлян с насиженного первого места и для этого не жалел ресурсов, Гюзелов быстро растворился среди большого притока имен.

Ничего, подключился соседний "Металлург", выложивший на стол 800 тысяч евро и нисколько не пожалевший об этих средствах. Понятно, что "МетаДон" трудно поставить на одну ступеньку с амбициями Рината Ахметова, но не без помощи Игоря коллектив дважды зацепился за бронзовые медали Премьер-лиги (2002/03, 2004/05) и выступил в Кубке УЕФА.

Забил алчевской "Стали", "Шахтеру" и дважды "Металлисту", зимой 2006-го согласился на переезд в "Хапоэль" из Петах-Тиквы, а еще через полгода согласовал контракт с "Серкль Брюгге". В 2011 году завершил карьеру.

Филип Деспотовский

Позиция: опорный полузащитник

опорный полузащитник Клуб: "Ворскла" (2008-2010 гг.)

"Ворскла" (2008-2010 гг.) Статистика: 57 матчей, 2 гола, 4 ассиста

57 матчей, 2 гола, 4 ассиста Достижения: Кубок Украины (2008/09)

"Ворскла" всегда славилась ставкой, сделанной на представителей балканских стран, и еще раз попала в яблочко. Филип Деспотовский прибыл в январе 2008-го, долго привыкал к нашим условиям, однако уже в октябре того же года считался полноценным членом основы. Вместе с Олегом Красноперовым забетонировал опорную зону и стал причастен к нескольким знаковым поединкам - отобрал очки у "Днепра", "Шахтера", "Динамо" и других команд, с которыми полтавчане спорили за еврокубки.

Деспотовский против Шотландии, фото - Getty Images

Вынесем за рамки кубок Украины-2009 – там Деспотовский показал себя во всей красе. Кроме того, что македонец запомнился с "Оболонью" и "Металлургом" Д, он приложил немалые усилия для победы над "Металлистом" (2:0) в 1/2 турнира. На счету полузащитника два ассиста, сломавших харьковчан в ответном матче - Василий Сачко выжал максимум и из передачи, и навеса.

Провел Филип и финал – на его плечи была возложена важная миссия, заключавшаяся в опеке Жадсона и Луиса Адриано. Благо, все завершилось положительно - "зелено-белые" классно выглядели в контратаках и заслуженно завоевали трофей.

Участник Суперкубка-2009 (0:0, 2:4 в пользу "Динамо"), свой пенальти не реализовал – Александр Шовковский легко угадал траекторию, по правде, бесхитростного удара. Играл в квалификации Лиги Европы против "Бенфики", в 2010-м покинул клуб по семейным обстоятельствам и присоединился к "Интеру" Баку. В 2018 повесил бутсы на гвоздь.

Горан Попов

Позиция: левый защитник

левый защитник Клуб: "Динамо" (2010-2014 гг.)

"Динамо" (2010-2014 гг.) Статистика: 56 матчей, 2 гола, 3 ассиста

56 матчей, 2 гола, 3 ассиста Достижения: Суперкубок Украины (2011)

Горана сложно охарактеризовать как стопроцентно удачное приобретение - фулбек наработал на репутацию грубияна (15 "горчичников" и 2 красных карточки) и в 2012-м был отдан в аренду "Вест Бромвичу". Согласитесь, если бы футболист имел действительно важное значение, то не отправился бы за границу с целью призрачной продажи. Не забывайте, что "бело-синие" потратили на Попова 1,75 млн евро и предложили щедрый контракт (как признался защитник, таких денег он нигде и никогда не видел). И что? В 2014-м "Динамо" устало от сотрудничества и отпустило нестабильного легионера свободным агентом.

Однако все познается в сравнении. Попов точно один из самых заметных македонцев на просторах УПЛ - в его сторону посматривали из Франции, Англии, а также донецкий "Шахтер" (что в итоге побудило "Динамо" втиснуться в гонку и переманить защитника к себе). Горан неплохо мониторил левый фланг, не стеснялся подключаться к атакам, много подходил и не сторонился бить - в его наработке есть результативные действия против донецкого "Металлурга", "Днепра", "Черноморца" и БАТЭ в Лиге чемпионов. А еще Суперкубок Украины – в июле 2011-го "Шахтер" проиграл 3:1, а Попов отбегал все 90 минут.

Мартин Богатынов

Позиция: вратарь

вратарь Клуб: "Карпаты" (2011-2013 гг.)

"Карпаты" (2011-2013 гг.) Статистика: 49 матчей, 68 пропущенных, 14 клиншитов

49 матчей, 68 пропущенных, 14 клиншитов Достижения: -

Мартин Богатынов не был образцом стабильности, но в его биографии есть несколько поединков, которыми можно похвастаться. Сразу на ум приходит обыгрыш "Шахтера" (1:0), "Зари" (2:0) и "Металлиста" (2:1) в 1/8 кубка Украины, также не игнорируем то, что вратарь повлиял на обеспечение пятой ступени УПЛ у кампании 2010/11. Правда, в квалификации Лиги Европы дела далеко не продвинулись – после разгрома ирландского "Сент-Патрикс Атлетик" (5:1) львовяне не справились в раунде плей-офф с греческим ПАОКом (1:3).

К сожалению, дальнейшая судьба Богатынова связана в основном с травмами и скандалами - руководство "Карпат" задолжало исполнителю кругленькую сумму, вовремя ее не погасило и клуб был наказан КДК штрафом в виде снятия 9 очков. Сам Мартин транзитом через "Стяуа" переехал на Кипр, где сначала представлял интересы "Эрмиса", а сейчас в тридцать семь выступает в "Этникосе".

Ванче Шиков

Позиция: центральный защитник

центральный защитник Клуб: "Волынь" (2011-2014 гг.)

"Волынь" (2011-2014 гг.) Статистика: 75 матчей, 3 гола, 1 ассист

75 матчей, 3 гола, 1 ассист Достижения: -

Почти двухметровый Ванче Шиков приехал в Луцк в статусе действующего игрока сборной Северной Македонии и с опытом, приобретенным в чемпионатах Греции и Кипра. Забежим вперед и скажем - в отборочном цикле Евро-2016 центрбек противостоял Украине, но, к счастью для нас, не смог помешать Сергею Сидорчуку, Евгению Селезневу и Артему Кравцу.

Запомнился грубым стилем, собрал 28 желтых карточек и 3 красных - словом, полностью соответствовал специфике футбола, пропагандируемого Виталием Владимировичем Кварцяным. Оформил дубль против "Александрии" (3:1), огорчил "Карпаты" (1:1) в галицко-волынском дерби плюс отдал результативную передачу в полуфинале кубка Украины-2012 против "Шахтера" (3:4). Некоторое время капитан, в 2014 пошел на бесплатных началах, сменил почти десяток коллективов и в 2021 объявил о завершении карьеры.

Адис Яхович

Позиция: центральный нападающий

центральный нападающий Клуб: "Ворскла" (сезон 2013/14)

"Ворскла" (сезон 2013/14) Статистика: 20 матчей, 7 голов, 3 ассиста

20 матчей, 7 голов, 3 ассиста Достижения: -

Вновь отдаем должное менеджменту "Ворсклы", нашедшему в северомакедонском "Вардаре" достаточно ценный актив. Адис Яхович, приобретенный за 400 тысяч евро у швейцарского "Виля", задержался в Полтаве на сезон и оставил исключительно хорошие эмоции.

Нападающий, приближенный к старту Северной Македонии, без проблем вписался в обойму "зелено-белых" и уже в дебюте огорчил "Динамо" (2:2) – поразил ворота Максима Коваля на 33 минуте. Такая же судьба не обошла "Шахтер" в апреле 2014-го, причем выстрел Яховича оказался победным (1:0) - игрок воспользовался падением Ярослава Ракицкого в штрафной, оказался один на один с Антоном Каниболоцким и со второй попытки затолкнул мяч в ворота.

Что интересно, в следующем туре Адис вновь создал проблемы киевлянам (1:2) - забил в середине первого тайма и заставил соперника серьезно нервничать. Камбек все-таки состоялся в концовке встречи (постарались Андрей Ярмоленко и Дьемерси Мбокани), однако должны отметить нашего героя. Также похвалим его за результативность, продемонстрированную в борьбе с "Зарей", "Ильичевцем" и двумя "Металлургами" - донецким и запорожским.

Досадно, что начало российско-украинской войны повлияло на пребывание Яховича в УПЛ. Не без помощи Огнена Вукоевича футболист перебрался в хорватскую "Риеку", а сегодня до сих пор при делах - в 36 защищает цвета "Бодрумспора", клуба из второй турецкой лиги.