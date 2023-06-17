Палкин о драке в матче Шахтер - Днепр-1: Мы поговорили с игроками, сказали, что так делать нельзя

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал потасовку в конце матча с "Днепром-1" в рамках 29-го тура УПЛ.

"Этот последний матч против "Днепра-1" ознаменовался общей дракой в конце игры и шестью удалениями. В текущем контексте это была не лучшая картинка.

Мы понимаем, что это было не время и не место. Мы побеседовали с нашими игроками, сказали им, что так поступать нельзя. Но если бы мы нормально жили, без войны, может быть, этого бы и не было", - рассказал Палкин.