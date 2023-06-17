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Палкин о драке в матче Шахтер - Днепр-1: Мы поговорили с игроками, сказали, что так делать нельзя

Премьер-лига
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Директор "горняков" о концовке чемпионского матча

Палкин о драке в матче Шахтер - Днепр-1: Мы поговорили с игроками, сказали, что так делать нельзя

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал потасовку в конце матча с "Днепром-1" в рамках 29-го тура УПЛ.

"Этот последний матч против "Днепра-1" ознаменовался общей дракой в конце игры и шестью удалениями. В текущем контексте это была не лучшая картинка.

Мы понимаем, что это было не время и не место. Мы побеседовали с нашими игроками, сказали им, что так поступать нельзя. Но если бы мы нормально жили, без войны, может быть, этого бы и не было", - рассказал Палкин.

Напомним, по итогам кампании 2022/23 "горняки" стали чемпионами Украины, а днепряне завоевали серебряные медали и впервые в своей истории попали в Лигу чемпионов.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Источник:
L’Equipe

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