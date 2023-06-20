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Дячук и Исенко в одном списке претендентов на Golden Boy с Беллингемом и Мусиалой
Наши в середине списка
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Итальянская газета Tuttosport опубликовала список из 100 претендентов на звание лучшего молодого игрока года в Европе Golden Boy. Среди 60-ти лучших игроков также есть два украинца: 19-летний защитник "Динамо" Максим Дячук и 19-летний вратарь "Ворсклы" Павел Исенко.
Украинцы занимают 54-е и 43-е места рейтинга соответственно. У Дячука 67,2 балла, а у Исенко – 69,6
Топ-10 выглядит следующим образом:
- Джамал Мусиала ("Бавария") – 98,3 балла.
- Джуд Беллингем ("Боруссия" / "Реал") – 95 баллов;
- Гави ("Барселона") – 93 балла;
- Антониу Силва ("Бенфика") – 91,6 балла;
- Алекс Бальде ("Барселона") – 87,8 баллов;
- Хави Симонс ("ПСВ") – 87 баллов;
- Флориан Виртц ("Байер") – 83,7 баллов;
- Беньямин Шешко ("Лейпциг") – 80,7 баллов;
- Девайн Ренсх ("Аякс") – 80,6 баллов;
- Джорджо Скальвини ("Аталанта") – 80,4 балла.
Примечательно, что в списке больше всего игроков "Зальцбурга" (5), следом идут "Брайтон" (4) и "Копенгаген" (4).
Напомним, что в 2022-м приз получил Гави из "Барселоны".
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