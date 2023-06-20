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Дячук и Исенко в одном списке претендентов на Golden Boy с Беллингемом и Мусиалой

Премьер-лига
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Наши в середине списка

Дячук и Исенко в одном списке претендентов на Golden Boy с Беллингемом и Мусиалой

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Итальянская газета Tuttosport опубликовала список из 100 претендентов на звание лучшего молодого игрока года в Европе Golden Boy. Среди 60-ти лучших игроков также есть два украинца: 19-летний защитник "Динамо" Максим Дячук и 19-летний вратарь "Ворсклы" Павел Исенко.

Украинцы занимают 54-е и 43-е места рейтинга соответственно. У Дячука 67,2 балла, а у Исенко – 69,6

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Джамал Мусиала ("Бавария") – 98,3 балла.
  2. Джуд Беллингем ("Боруссия" / "Реал") – 95 баллов;
  3. Гави ("Барселона") – 93 балла;
  4. Антониу Силва ("Бенфика") – 91,6 балла;
  5. Алекс Бальде ("Барселона") – 87,8 баллов;
  6. Хави Симонс ("ПСВ") – 87 баллов;
  7. Флориан Виртц ("Байер") – 83,7 баллов;
  8. Беньямин Шешко ("Лейпциг") – 80,7 баллов;
  9. Девайн Ренсх ("Аякс") – 80,6 баллов;
  10. Джорджо Скальвини ("Аталанта") – 80,4 балла.

Примечательно, что в списке больше всего игроков "Зальцбурга" (5), следом идут "Брайтон" (4) и "Копенгаген" (4).

Напомним, что в 2022-м приз получил Гави из "Барселоны".

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В статье: Golden boy Джуд Беллингем Павел Исенко Джамал Мусиала Максим Дячук
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Источник:
tuttosport.com

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