Цыганык: Днепр-1 ведет переговоры с Ворсклой по Василию Кравцу

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганик поделился подробностями летней трансферной политики " Днепра-1 ".

"В "Днепре-1" решили отказаться от большей части легионеров. В команде на сегодняшний день могут остаться только Бланко и Валеф. Валефу, насколько мне известно, немного уменьшили зарплату. Бланко полностью довольны. На следующий сезон он остается как один из лидеров.

Идет поиск на проблемные позиции, в частности, левого защитника. Насколько я знаю, "Днепр-1" рассматривает украинского футболиста. И опять же, насколько мне известно, ведутся переговоры, чтобы "Днепр-1" усилил левый защитник полтавской "Ворсклы" Василий Кравец – футболист, который в свое время вызывался в сборную Украины [осенью 2018-го года, но за национальную команду он так не дебютировал, – прим.ред.] и поиграл в Испании. То есть, в принципе игрок достаточно квалифицированный, который может сразу закрыть эту позицию. Переговоры ведутся. Увидим, чем они закончатся.

Мысак рассматривается как потенциально второй голкипер "Днепра-1". Валеф пока остается первым новмером. Однако вполне возможно, что будет поиск и другого голкипера", – сказал Цыганык.