Днепр-1 отказался от выкупа Пеглоу из-за возможной длительной дисквалификации игрока

Стало известно, почему " Днепр-1 " отказался от выкупа Жоао Пеглоу. На днях днепровский клуб объявил, что бразильский атакующий хавбек покинул команду.

По информации ТаТоТаке, руководство решило отказаться от опции выкупа футболиста у "Интернасьонала" прежде всего из-за возможной дисквалификации футболиста из-за двух инцидентов в УПЛ.

Речь идет о конфликте с тренером Александрии Русланом Ротанем и драке в матче с "Шахтером". Из-за этих ситуаций игрок рисковал получить дисквалификацию до 10 матчей. Это сделало нелогичным продолжение сотрудничества с футболистом.

Также отмечается, что сумма выкупа игрока составляла порядка 600 тысяч евро.

Напомним, что в минувшем сезоне бразилец провел за "Днепр-1" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.