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Днепр-1 отказался от выкупа Пеглоу из-за возможной длительной дисквалификации игрока
Жоау в последних матчах УПЛ успел начудить
Фото: СК Дніпро-1
Стало известно, почему "
По информации ТаТоТаке, руководство решило отказаться от опции выкупа футболиста у "Интернасьонала" прежде всего из-за возможной дисквалификации футболиста из-за двух инцидентов в УПЛ.
Речь идет о конфликте с тренером Александрии Русланом Ротанем и драке в матче с "Шахтером". Из-за этих ситуаций игрок рисковал получить дисквалификацию до 10 матчей. Это сделало нелогичным продолжение сотрудничества с футболистом.
Также отмечается, что сумма выкупа игрока составляла порядка 600 тысяч евро.
Напомним, что в минувшем сезоне бразилец провел за "Днепр-1" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
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