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Днепр-1 отказался от выкупа Пеглоу из-за возможной длительной дисквалификации игрока

Премьер-лига
(1 голосов)

Жоау в последних матчах УПЛ успел начудить

Днепр-1 отказался от выкупа Пеглоу из-за возможной длительной дисквалификации игрока

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Стало известно, почему "Днепр-1" отказался от выкупа Жоао Пеглоу. На днях днепровский клуб объявил, что бразильский атакующий хавбек покинул команду.

По информации ТаТоТаке, руководство решило отказаться от опции выкупа футболиста у "Интернасьонала" прежде всего из-за возможной дисквалификации футболиста из-за двух инцидентов в УПЛ.

Речь идет о конфликте с тренером Александрии Русланом Ротанем и драке в матче с "Шахтером". Из-за этих ситуаций игрок рисковал получить дисквалификацию до 10 матчей. Это сделало нелогичным продолжение сотрудничества с футболистом.

Также отмечается, что сумма выкупа игрока составляла порядка 600 тысяч евро.

Напомним, что в минувшем сезоне бразилец провел за "Днепр-1" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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В статье: СК Днепр-1 Жоао Пеглоу
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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жека-киев (биг виладж)
20.06.2023 в 23:20
був кращий в кінці сезону. причина висосана з пальця. ризикував- ше не отримав, до 10 - це не 10, можливо 2. У них буде 3 спроби, попасти в групу ЄК, в будь-якій з них, успіх, 600к євро перекриває. А Пеглоу може і не вистачить для цього.
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Cassid (Kiev)
20.06.2023 в 23:55
Та не, там и так хитросделанный Днепр умудрился заиграть Пеглоу в последних матчах благодаря юридическим выкрутасам. Ему реально светила сверхдлительная дисквалификация.
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