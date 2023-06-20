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Геннадий Пасич - самый недисциплинированный игрок УПЛ минувшего сезона
Защитник Вереса наработал на 1 красную и 11 желтых карточек
nkveres.com
Самым недисциплинированным игроком УПЛ сезона-2022/23 стал Геннадий Пасич.
Хавбек "
Среди легионеров в "лидерах" оказался канадский защитник "Черноморца" Манджрекар Джеймс (2 удаления и 4 предупреждения).
А среди вратарей – голкипер одесситов Дмитрий Непогодов (1 красная карточка и 5 желтых).
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Источник:sport.ua
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