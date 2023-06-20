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Геннадий Пасич - самый недисциплинированный игрок УПЛ минувшего сезона

Премьер-лига
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Защитник Вереса наработал на 1 красную и 11 желтых карточек

Геннадий Пасич - самый недисциплинированный игрок УПЛ минувшего сезона

nkveres.com

Новина українською

Самым недисциплинированным игроком УПЛ сезона-2022/23 стал Геннадий Пасич.

Хавбек "Вереса" заработал 1 красную карточку и 11, больше чем кто-либо, желтых, набрав 14 штрафных очков (3 – за удаление, 1 – за предупреждение).

Среди легионеров в "лидерах" оказался канадский защитник "Черноморца" Манджрекар Джеймс (2 удаления и 4 предупреждения).

А среди вратарей – голкипер одесситов Дмитрий Непогодов (1 красная карточка и 5 желтых).

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В статье: Дмитрий Непогодов Черноморец (Одесса) Верес (Ровно) Геннадий Пасич Манджрекар Джеймс
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Источник:
sport.ua

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