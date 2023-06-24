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Вице-чемпион Италии заинтересовался Довбиком
Столичный клуб ищет форварда
scdnipro1.com.ua
Римский "Лацио" находится в поисках сильного нападающего. Претендентом на эту роль является Артем Довбик, сообщает журналист Альфредо Педдула.
Отмечается, что есть постоянные контакты между сторонами на счет возможного трансфера. Оценивают этот переход в 10-12 миллионов евро плюс бонусы и проценты после перепродажи.
Педдула добавляет, что у Довбика есть запросы и из других европейских чемпионатов, однако он предпочел бы играть в Серии А. Также им продолжает интересоваться "Торино". Не исключено, что именно этим летом Артем покинет "Днепр-1".
Отметим, что Довбик выступает за “Днепр-1” с 2020-го года. В прошлом сезоне на его счету 29 голов и восемь ассистов в 39 матчах за клуб.
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