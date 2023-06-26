"Григорчук на меня не рассчитывает". Голкипер Черноморца подтвердил свой уход из клуба

Украинский голкипер Дмитрий Непогодов подтвердил, что покинул одесский "Черноморец".

– Дмитрий, несколько дней назад появилась информация, что "Черноморец" попрощался с восемью игроками, среди них и ваша фамилия. Вы действительно покидаете "Черноморец"?

– Да, это правда, я покинул команду, а насчет остальных семи человек узнал только от вас.

– Кто инициатор подобного решения?

– Получилось так, что в конце прошлого сезона главный тренер перестал на меня рассчитывать, поэтому внутренне для себя принял решение, что не буду оставаться.

Пообщался с руководством, и оно подтвердило мне это – сказали, что главный тренер не рассчитывает на меня и в дальнейшем. Поэтому так и получилось. При этом абсолютно никаких конфликтов ни с кем в клубе и команде у меня не было.

– В чем причина столь массового ухода футболистов?

– Не думаю, что это прям массовый исход футболистов. Это нормальная футбольная ситуация, а причины у каждого свои, как мне кажется, в основном это нехватка игрового времени, что всегда не устраивает обе стороны, - рассказал Непогодов в комментарии FanDay.

В сезоне-2022/23 Непогодов провел 21 матч за одесский клуб, в которых пропустил 27 мячей.