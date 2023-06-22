Источник: Алефиренко, Гладкий и еще шесть игроков покинули Черноморец

В одесском " Черноморце " этим летом ожидается интенсивная кадровая ротация.

Как сообщает ТаТоТаке, сегодня моряки вышли из отпуска, чтобы пройти медицинское освидетельствование. Завтра планируется первая встреча на базе в Совиньоне.

По состоянию на сегодняшний день, по информации источника, команду покинули вратарь Непогодов, защитники – Селин, Белый, полузащитники – Демченко, Алефиренко, Задоя, Политыло, форвард Гладкий.

Также отмечается, что теоретически еще могут сменить клуб хавбек Черткоев, а также нападающий Юсов.