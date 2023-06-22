  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Источник: Алефиренко, Гладкий и еще шесть игроков покинули Черноморец
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Алефиренко, Гладкий и еще шесть игроков покинули Черноморец

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Кадровая революция в Одессе

Источник: Алефиренко, Гладкий и еще шесть игроков покинули Черноморец

instagram.com/chernomoretsfc

Новина українською

В одесском "Черноморце" этим летом ожидается интенсивная кадровая ротация.

Как сообщает ТаТоТаке, сегодня моряки вышли из отпуска, чтобы пройти медицинское освидетельствование. Завтра планируется первая встреча на базе в Совиньоне.

По состоянию на сегодняшний день, по информации источника, команду покинули вратарь Непогодов, защитники – Селин, Белый, полузащитники – Демченко, Алефиренко, Задоя, Политыло, форвард Гладкий.

Также отмечается, что теоретически еще могут сменить клуб хавбек Черткоев, а также нападающий Юсов.

По теме
yellow-arrow
Турецкий Трабзонспор заинтересовался Кащуком
yellow-arrow
Кипрский Аполлон хочет арендовать у Шахтера Гочолеишвили
yellow-arrow
В новом сезоне планируется проведение розыгрыша Кубка Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Политыло Евгений Селин Александр Гладкий Дмитрий Непогодов Максим Белый Черноморец (Одесса) Евгений Задоя Дмитрий Юсов Александр Демченко Данил Алефиренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде