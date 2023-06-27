Днепр-1 ведет переговоры по защитнику Александрии. Сумма трансфера может составить 250 тысяч евро

" Днепр-1 " заинтересован в услугах 28-летнего украинского защитника "Александрии" Дениса Мирошниченко, сообщает журналист Игорь Цыганык.

По информации источника, руководство днепровского клуба в лице Андрея Русола ведет переговоры с александрийцами.

Также отмечается, что сумма трансфера может составить около 250 000 евро.

Напомним, что в сезоне УПЛ Денис провел 29 матчей за "горожан", в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист.