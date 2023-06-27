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Днепр-1 ведет переговоры по защитнику Александрии. Сумма трансфера может составить 250 тысяч евро
Днепряне хотят Дениса Мирошниченко
fco.com.ua
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По информации источника, руководство днепровского клуба в лице Андрея Русола ведет переговоры с александрийцами.
Также отмечается, что сумма трансфера может составить около 250 000 евро.
Напомним, что в сезоне УПЛ Денис провел 29 матчей за "горожан", в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист.
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Источник:Football Hub
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