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Билл близок к возвращению в Днепр-1
Бразилец за 1,5 года нигде толком не заиграл
Фото: СК Днепр-1
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Бразильский вингер покинул команду после начала войны, поиграл в аренде в Латвии и Бразилии
После этого он играл на правах аренды в Латвии и Бразилии, в апреле в статусе свободного агента подписал контракт до конца 2023 года с "Сампайо Корреа" из бразильской Серии В.
Теперь же футболист получит вторую возможность зацепиться в "Днепре-1".
До начала полномасштабной войны в Украине Билл успел сыграть 18 матчей за "Днепр-1", и отличился в них 1 голом и 2 ассистами.
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