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Билл близок к возвращению в Днепр-1

Премьер-лига
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Бразилец за 1,5 года нигде толком не заиграл

Билл близок к возвращению в Днепр-1

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

"Днепр-1" близок к тому, чтобы вернуть в команду 24-летнего бразильского вингера Билла, сообщает ресурс fcdnipro.com.

Бразильский вингер покинул команду после начала войны, поиграл в аренде в Латвии и Бразилии

После этого он играл на правах аренды в Латвии и Бразилии, в апреле в статусе свободного агента подписал контракт до конца 2023 года с "Сампайо Корреа" из бразильской Серии В.

Теперь же футболист получит вторую возможность зацепиться в "Днепре-1".

До начала полномасштабной войны в Украине Билл успел сыграть 18 матчей за "Днепр-1", и отличился в них 1 голом и 2 ассистами.

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В статье: СК Днепр-1 Билл
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Источник:
fcdnipro.com

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