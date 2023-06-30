Билл близок к возвращению в Днепр-1

" Днепр-1 " близок к тому, чтобы вернуть в команду 24-летнего бразильского вингера Билла, сообщает ресурс fcdnipro.com.

Бразильский вингер покинул команду после начала войны, поиграл в аренде в Латвии и Бразилии

После этого он играл на правах аренды в Латвии и Бразилии, в апреле в статусе свободного агента подписал контракт до конца 2023 года с "Сампайо Корреа" из бразильской Серии В.

Теперь же футболист получит вторую возможность зацепиться в "Днепре-1".

До начала полномасштабной войны в Украине Билл успел сыграть 18 матчей за "Днепр-1", и отличился в них 1 голом и 2 ассистами.