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Воспитанник Карпат и Львова. Днепр-1 подписал первого летнего новичка
Прошлый сезон он провел в "Минае"
Фото: СК Дніпро-1
СК "Днепр-1" объявил о подписании первого летнего новичка. Им стал защитник Олег Горин.
Соглашение с футболистом заключено сроком на два года. Игрок выбрал футболку с цифрой 6.
Горин – воспитанник "Карпат" и ФК "Львов". Первые шаги в профессиональном футболе он делал во “Львове”, “Вересе” и польской “Ягеллонии”. Летом 2021 года защитник присоединился к “Минаю”, где начал выступать на постоянной основе.
В частности, в прошлом сезоне Горин провел 21 матч в рамках УПЛ, записав в свой актив голевую передачу и пассив 10 желтых карточек.
На его счету также девять матчей за юношескую сборную Украины.
Олег уже успел провести дебютную тренировку вместе с первым составом "Днепра-1". Александр Кучер представил его всей команде перед субботним занятием.
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