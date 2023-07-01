Воспитанник Карпат и Львова. Днепр-1 подписал первого летнего новичка

СК "Днепр-1" объявил о подписании первого летнего новичка. Им стал защитник Олег Горин.

Соглашение с футболистом заключено сроком на два года. Игрок выбрал футболку с цифрой 6.

Горин – воспитанник "Карпат" и ФК "Львов". Первые шаги в профессиональном футболе он делал во “Львове”, “Вересе” и польской “Ягеллонии”. Летом 2021 года защитник присоединился к “Минаю”, где начал выступать на постоянной основе.

В частности, в прошлом сезоне Горин провел 21 матч в рамках УПЛ, записав в свой актив голевую передачу и пассив 10 желтых карточек.

На его счету также девять матчей за юношескую сборную Украины.

Олег уже успел провести дебютную тренировку вместе с первым составом "Днепра-1". Александр Кучер представил его всей команде перед субботним занятием.