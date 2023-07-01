  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Воспитанник Карпат и Львова. Днепр-1 подписал первого летнего новичка
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Воспитанник Карпат и Львова. Днепр-1 подписал первого летнего новичка

Премьер-лига
(1 голосов)

Прошлый сезон он провел в "Минае"

Воспитанник Карпат и Львова. Днепр-1 подписал первого летнего новичка

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

СК "Днепр-1" объявил о подписании первого летнего новичка. Им стал защитник Олег Горин.

Соглашение с футболистом заключено сроком на два года. Игрок выбрал футболку с цифрой 6.

Горин – воспитанник "Карпат" и ФК "Львов". Первые шаги в профессиональном футболе он делал во “Львове”, “Вересе” и польской “Ягеллонии”. Летом 2021 года защитник присоединился к “Минаю”, где начал выступать на постоянной основе.

В частности, в прошлом сезоне Горин провел 21 матч в рамках УПЛ, записав в свой актив голевую передачу и пассив 10 желтых карточек.

На его счету также девять матчей за юношескую сборную Украины.

Олег уже успел провести дебютную тренировку вместе с первым составом "Днепра-1". Александр Кучер представил его всей команде перед субботним занятием.

По теме
yellow-arrow
Динамо хочет сократить зарплату Гармашу до 10 тысяч евро и снизить роль в команде
yellow-arrow
Шахаб решил вернуться в Иран
yellow-arrow
Колос официально сообщил о переходе Бурды и еще трех опытных игроков
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1 Олег Горин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде