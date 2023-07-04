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Цитаишвили продолжит карьеру в Грузии. Игрока арендовало Динамо Батуми

Премьер-лига
(2 голосов)

От "Динамо" до "Динамо"

Цитаишвили продолжит карьеру в Грузии. Игрока арендовало Динамо Батуми

Фото: facebook.com/DinamoBatumi1923

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили продолжит карьеру в Грузии. "Динамо" Батуми объявило о подписании игрока.

Соглашение между сторонами рассчитано на год: на столько грузинские "динамовцы" арендовали футболиста у "динамовцев" украинских. Контракт Гио с киевлянами рассчитан до конца 2024 года.

Напомним, что 22-летний Цитаишвили родился в Израиле, а первые шаги в футболе начал делать в киевском "Динамо", приняв украинское гражданство. В составе молодежной сборной Украины U20 он стал чемпионом мира 2019. Однако в 2021 изъявил желание выступать за Грузию и уже дебютировал за национальную сборную этой страны. В последнее время хавбек выступал в Польше за краковскую "Вислу" и "Лех".

Недавно отец Георгия заявил, что его сын "не хочет возвращаться в Украину" и имеет "много вариантов" продолжения карьеры.

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В статье: Динамо (Киев) Динамо (Батуми) Георгий Цитаишвили
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Комментарии (4)
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JudgeDredd (Киев)
04.07.2023 в 18:55
Всё правильно. "Грузин должен в Грузии жить".
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
04.07.2023 в 18:43
У Цитаїшвілі багато понтів, а на виході пшик. Він скочується дедалі більше вниз. Талант, що не відбувся.
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+2
0
Lithium (Киев)
04.07.2023 в 18:43
Після перемоги на ЧС кар'єра несамовито йде вгору: Динамо Київ, Чорноморець, польська екстракласа, і нарешті,- Грузія! Це тільки мені здається, що далі Георгій має підписати повноцінний! контракт з малазійський клубом, чи тайландським!
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+2
0
Будєм разбіратся (Київ)
04.07.2023 в 18:04
Розкішний варіант продовження кар’єри. Прям браво )
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+2
0

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