Цитаишвили продолжит карьеру в Грузии. Игрока арендовало Динамо Батуми

Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили продолжит карьеру в Грузии. "Динамо" Батуми объявило о подписании игрока.

Соглашение между сторонами рассчитано на год: на столько грузинские "динамовцы" арендовали футболиста у "динамовцев" украинских. Контракт Гио с киевлянами рассчитан до конца 2024 года.

Напомним, что 22-летний Цитаишвили родился в Израиле, а первые шаги в футболе начал делать в киевском "Динамо", приняв украинское гражданство. В составе молодежной сборной Украины U20 он стал чемпионом мира 2019. Однако в 2021 изъявил желание выступать за Грузию и уже дебютировал за национальную сборную этой страны. В последнее время хавбек выступал в Польше за краковскую "Вислу" и "Лех".