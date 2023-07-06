Белик: Возглавить юношескую команду Шахтера - это большая честь и ответственность

Главный тренер "Шахтера" U19 Алексей Белик рассказал об эмоциях от назначения на должность, целях и ближайших планах команды.

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– Поздравляем на новой должности! С какими эмоциями подходите к сезону?

- Большое спасибо! Я рад возглавить юношескую команду "Шахтера", ведь это большая честь и ответственность. Здесь собраны талантливые ребята с большим будущим, поэтому мне приятно причаститься к развитию их карьеры. Мы только приступили к работе, и, честно говоря, эмоции зашкаливают. Я думаю, с помощью опытного тренерского штаба, который здесь работал в прошлом сезоне, мы справимся.

– Вы были ассистентом тренера в этой команде, это поможет с адаптацией?

– Действительно, это очень большой плюс, что я имел возможность наблюдать за ребятами со стороны. Также я видел организацию тренировочного процесса моего предшественника, у которого все было отточено. Благодарен Оскару Ратулутре за то, что смог поработать в его тренерском штабе.

– Есть кадровые изменения?

– Все тренеры, работавшие с командой в прошлом сезоне, продолжат работу, но к нам присоединился Максим Малышев. В прошлом он провел много матчей в первой команде, я говорил ребятам, что только травма помешала ему продолжить карьеру, и если бы не это, он бы до сих пор играл в "Шахтере". Даже несмотря на это, Максим успел многого добиться в футболе, а теперь будет иметь возможность полностью реализовать себя как ассистент, а потом, возможно, уже и как главный тренер.

– Какие цели вы ставите перед собой?

– Был разговор с руководством, но, думаю, мы еще предметно поговорим. Могу сказать, что мы будем развивать ребят как индивидуально, так и командно. Здесь вся талантливая молодежь, которой до первой команды остается буквально шаг или несколько, если говорить об аренде другой команде, хотя здесь все индивидуально. Что касается турнирных задач, то об этом мы еще не говорили, но без лишних слов понимаем, что для "Шахтера" есть только одно место – первое. В ближайшие дни акцентируем на важности первого места, ведь постоянно выходить в еврокубки благодаря успехам первой команды мы не можем.

– Расскажите подробнее о ближайших планах.

– Начали подготовку к сезону по привычному графику: медосмотр, тестирование и аэробная работа. Сейчас в Роттердаме работаем на поле, также будет четыре-пять товарищеских матчей, где попытаемся по максимуму использовать всю обойму футболистов. Есть все для того, чтобы хорошо подготовиться к выступлениям в чемпионате и Юношеской лиге УЕФА.