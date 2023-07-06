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Ризнык: Восстановился на 75%, буду готов к концу сбора

Премьер-лига
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Кипер работает по индивидуальной программе

Ризнык: Восстановился на 75%, буду готов к концу сбора

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы.

- Расскажи о расписании и нагрузке на сборах.

- Сборы как сборы. Все сборы очень тяжелые, поэтому сейчас мы выполняем беговую работу, потом обед, отдых, а вечером выходим на поле, и здесь уже более игровые занятия с мячом.

- Ты еще не восстановился до конца?

- Нет, еще не до конца, восстановился на 75%. Как раз сейчас на сборах приведу себя в порядок, поэтому буду готов к концу сбора.

- Что сейчас тебя беспокоит?

- Уже не так беспокоит, как раньше. Слава Богу, все закончилось, надо набрать силы и двигаться.

- Чем отличаются требования нового тренерского штаба от предыдущего?

- Я так понял, что теперь будет больше беговой и силовой работы. Еще знакомимся с тренерским штабом, его требованиями. Кто-то что-то не понимает, поэтому переспрашиваем. Думаю, до конца сборов все будет хорошо.

- Сколько обычно нужно времени, чтобы адаптироваться и понять все требования тренерского штаба?

- Сейчас так и не скажешь. Ребята смотрят, слушают тренеров, кто как схватит, так и даст результат.

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В статье: Шахтер (Донецк) Дмитрий Ризнык
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