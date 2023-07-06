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Ризнык: Восстановился на 75%, буду готов к концу сбора
Кипер работает по индивидуальной программе
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Голкипер "
- Расскажи о расписании и нагрузке на сборах.
- Сборы как сборы. Все сборы очень тяжелые, поэтому сейчас мы выполняем беговую работу, потом обед, отдых, а вечером выходим на поле, и здесь уже более игровые занятия с мячом.
- Ты еще не восстановился до конца?
- Нет, еще не до конца, восстановился на 75%. Как раз сейчас на сборах приведу себя в порядок, поэтому буду готов к концу сбора.
- Что сейчас тебя беспокоит?
- Уже не так беспокоит, как раньше. Слава Богу, все закончилось, надо набрать силы и двигаться.
- Чем отличаются требования нового тренерского штаба от предыдущего?
- Я так понял, что теперь будет больше беговой и силовой работы. Еще знакомимся с тренерским штабом, его требованиями. Кто-то что-то не понимает, поэтому переспрашиваем. Думаю, до конца сборов все будет хорошо.
- Сколько обычно нужно времени, чтобы адаптироваться и понять все требования тренерского штаба?
- Сейчас так и не скажешь. Ребята смотрят, слушают тренеров, кто как схватит, так и даст результат.
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