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Хавбек Кривбасса: Нам необходимо набрать максимальные кондиции
Криворожский клуб проводит второй сбор на Закарпатье
Фото: fckryvbas.com
Полузащитник "Кривбасса" Максим Лунев прокомментировал начало второго учебно-тренировочного летнего сбора на Закарпатье.
- Максим, как дорога, как первые тренировки?
- Все хорошо, спасибо. После долгой дороги все собрались на второй сбор. Теперь впереди - работа. Нам необходимо набрать максимальные кондиции перед стартом нового сезона. Хорошо поработаем здесь и заложим фундамент на чемпионат. Надо терпеть и работать. Работать и еще раз работать.
- Чего сейчас команде не хватает? Что можно еще улучшить?
- Однозначно физические кондиции. Но тренеры знают и видят, какие компоненты нам необходимо подтянуть, и они подскажут, как все правильно делать, чтобы достичь результата.
- В прошлом году команда уже проводила здесь летние сборы. Как тебе условия и возможности для тренировок?
- Здесь все очень нравится. Хорошие условия для подготовки. База, поля - все на уровне, все хорошо.
- Уже знаем, с кем сыграем в 1-м туре УПЛ. Как прокомментируешь результаты жеребьевки календаря?
- Видел календарь. Да, старт не очень легкий, но будем серьезно готовиться к любому сопернику, - сказал Лунев.
Отметим, что в 1-м туре команда Юрий Вернидуба на выезде будет противостоять "Александрии".
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