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Хавбек Кривбасса: Нам необходимо набрать максимальные кондиции

Премьер-лига
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Криворожский клуб проводит второй сбор на Закарпатье

Хавбек Кривбасса: Нам необходимо набрать максимальные кондиции

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Максим Лунев прокомментировал начало второго учебно-тренировочного летнего сбора на Закарпатье.

- Максим, как дорога, как первые тренировки?

- Все хорошо, спасибо. После долгой дороги все собрались на второй сбор. Теперь впереди - работа. Нам необходимо набрать максимальные кондиции перед стартом нового сезона. Хорошо поработаем здесь и заложим фундамент на чемпионат. Надо терпеть и работать. Работать и еще раз работать.

- Чего сейчас команде не хватает? Что можно еще улучшить?

- Однозначно физические кондиции. Но тренеры знают и видят, какие компоненты нам необходимо подтянуть, и они подскажут, как все правильно делать, чтобы достичь результата.

- В прошлом году команда уже проводила здесь летние сборы. Как тебе условия и возможности для тренировок?

- Здесь все очень нравится. Хорошие условия для подготовки. База, поля - все на уровне, все хорошо.

- Уже знаем, с кем сыграем в 1-м туре УПЛ. Как прокомментируешь результаты жеребьевки календаря?

- Видел календарь. Да, старт не очень легкий, но будем серьезно готовиться к любому сопернику, - сказал Лунев.

Отметим, что в 1-м туре команда Юрий Вернидуба на выезде будет противостоять "Александрии".

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Максим Лунев
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Источник:
fckryvbas.com

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