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Днепр-1 подписал Василия Кравца и договорился с Александрией по Третьякову, - СМИ

Премьер-лига
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Днепряне продолжают усиливаться перед сезоном

Днепр-1 подписал Василия Кравца и договорился с Александрией по Третьякову, - СМИ

фото - Олександр Приходько

Новина українською

"Днепр-1" подписал контракт с уже бывшим защитником "Ворсклы" Василием Кравцом. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Условия перехода неизвестны.

25-летний универсал рассматривается как защитник, который может сыграть как на позиции левого латераля, так и в центре обороны.

Также источник сообщает, что днепряне достигли принципиального соглашения с "Александрией" по трансферу вингера Максима Третьякова. В ближайшее время игрок подпишет личный контракт с новым клубом.

По информации источника, сумма сделки составила около 400 тысяч евро. Ожидается, что контракт будет подписан на три года.

Кравец провел в минувшем сезоне за "Ворсклу" 25 поединков (три гола, три ассиста). Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2025 года.

Контракт Третьякова с "Александрией" действовал до 2024 года. Хавбек провел за свой нынешний клуб 101 матч и забил 26 голов во всех турнирах.

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Александрия Василий Кравец СК Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке

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