Днепр-1 подписал Василия Кравца и договорился с Александрией по Третьякову, - СМИ

" Днепр-1 " подписал контракт с уже бывшим защитником "Ворсклы" Василием Кравцом. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Условия перехода неизвестны.

25-летний универсал рассматривается как защитник, который может сыграть как на позиции левого латераля, так и в центре обороны.

Также источник сообщает, что днепряне достигли принципиального соглашения с "Александрией" по трансферу вингера Максима Третьякова. В ближайшее время игрок подпишет личный контракт с новым клубом.

По информации источника, сумма сделки составила около 400 тысяч евро. Ожидается, что контракт будет подписан на три года.

Кравец провел в минувшем сезоне за "Ворсклу" 25 поединков (три гола, три ассиста). Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2025 года.

Контракт Третьякова с "Александрией" действовал до 2024 года. Хавбек провел за свой нынешний клуб 101 матч и забил 26 голов во всех турнирах.