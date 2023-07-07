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Днепр-1 подписал Василия Кравца и договорился с Александрией по Третьякову, - СМИ
Днепряне продолжают усиливаться перед сезоном
фото - Олександр Приходько
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Условия перехода неизвестны.
25-летний универсал рассматривается как защитник, который может сыграть как на позиции левого латераля, так и в центре обороны.
Также источник сообщает, что днепряне достигли принципиального соглашения с "Александрией" по трансферу вингера Максима Третьякова. В ближайшее время игрок подпишет личный контракт с новым клубом.
По информации источника, сумма сделки составила около 400 тысяч евро. Ожидается, что контракт будет подписан на три года.
Кравец провел в минувшем сезоне за "Ворсклу" 25 поединков (три гола, три ассиста). Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2025 года.
Контракт Третьякова с "Александрией" действовал до 2024 года. Хавбек провел за свой нынешний клуб 101 матч и забил 26 голов во всех турнирах.
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