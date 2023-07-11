Днепр-1 скупает УПЛ, Ворскла - надежда на Скрипника и молодежь

Летнее межсезонье – это не повод забывать о футболе. Напротив, в каждом клубе есть изменения, от которых зависит течение следующего сезона. Сегодня известный комментатор Максим Гиленко остановится на Днепре-1 и Ворскле – командах, которые первыми от Украины стартуют в еврокубках. Кого купили, с кем простились, чего от них ждать и когда первые матчи – в новом влоге на канале UA-Футбол.

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