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Днепр-1 скупает УПЛ, Ворскла - надежда на Скрипника и молодежь

Премьер-лига
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И еще немного о старте сезона в УПЛ

Днепр-1 скупает УПЛ, Ворскла - надежда на Скрипника и молодежь

Максим Гіленко Автор UA-Футбол
Новина українською

Летнее межсезонье – это не повод забывать о футболе. Напротив, в каждом клубе есть изменения, от которых зависит течение следующего сезона. Сегодня известный комментатор Максим Гиленко остановится на Днепре-1 и Ворскле – командах, которые первыми от Украины стартуют в еврокубках. Кого купили, с кем простились, чего от них ждать и когда первые матчи – в новом влоге на канале UA-Футбол.

В этом выпуске

  • 00:49 – Днепр-1 – не правопреемник Днепра
  • 02:38 – Кого подписал Днепр-1
  • 06:12 – Кто ушел из Днепра-1
  • 07:19 - Матч с Панатинаикосом – где, когда, кого мы знаем
  • 08:25 – Стреда или Дила – о соперниках Ворсклы
  • 10:01 – Полтава, где усиление?
  • 11:10 – Что-то в зелено-белых не верится
  • 11:41 – Когда первый тур УПЛ и кто фаворит сезона

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В статье: канал UA-Футбол
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