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Днепр-1 скупает УПЛ, Ворскла - надежда на Скрипника и молодежь
И еще немного о старте сезона в УПЛ
Летнее межсезонье – это не повод забывать о футболе. Напротив, в каждом клубе есть изменения, от которых зависит течение следующего сезона. Сегодня известный комментатор Максим Гиленко остановится на Днепре-1 и Ворскле – командах, которые первыми от Украины стартуют в еврокубках. Кого купили, с кем простились, чего от них ждать и когда первые матчи – в новом влоге на канале UA-Футбол.
В этом выпуске
- 00:49 – Днепр-1 – не правопреемник Днепра
- 02:38 – Кого подписал Днепр-1
- 06:12 – Кто ушел из Днепра-1
- 07:19 - Матч с Панатинаикосом – где, когда, кого мы знаем
- 08:25 – Стреда или Дила – о соперниках Ворсклы
- 10:01 – Полтава, где усиление?
- 11:10 – Что-то в зелено-белых не верится
- 11:41 – Когда первый тур УПЛ и кто фаворит сезона
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